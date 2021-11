Al menos 2,400 impresoras multifuncionales de las 6 mil necesarias para este proceso electoral no han llegado a Honduras, informó este día la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada.

“El problema en este momento no es con el software del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, es con el equipo que no ha terminado de llegar y que está bajo la responsabilidad de otra empresa, no de la encargada del software”, argumentó Moncada.

Detalló que al llegar este equipo continuarán con el maquilado de los kits tecnológicos para poder distribuirlos a nivel nacional.

“Los kits son 6 mil, no son como las maletas electorales que son 18 mil, o sea, son menos kits tecnológicos, por lo tanto, el tiempo de transporte es menor”, añadió.

“En este momento, mi compromiso y responsabilidad es asegurar la buena administración del proceso electoral; todos deseamos que haya Transmisión de Resultados Electorales Preliminares para la noche de la elección comunicarle a la ciudadanía el resultado preliminar”, concluyó.