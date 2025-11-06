Maribel Espinoza denuncia que hombres armados vigilan su casa en SPS

San Pedro Sula, Honduras

A través de su cuenta de X, la congresista expresó su preocupación por la presencia de sujetos armados y aseguró que los vehículos utilizados no coinciden con las placas registradas oficialmente, lo que ha incrementado las sospechas sobre su procedencia.

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza , denunció públicamente este jueves que hombres armados a bordo de varios vehículos se encuentran vigilando su residencia y oficina en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país.

“Denuncio públicamente que enfrente de mi oficina y de mi casa en la ciudad de San Pedro Sula están apostados vehículos con hombres armados vigilándonos. Las placas no corresponden a los vehículos que están vigilándome”, escribió Espinoza.

La diputada indicó que ya interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, pero lamentó la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, señalando que los agentes se limitaron a entrevistar a los individuos y se retiraron sin ofrecer explicación alguna.

“Se presentó la denuncia ante la policía y esta solo llegó, los entrevistó y luego se fue del lugar sin ninguna explicación”, denunció.

Espinoza también manifestó que si existiera alguna orden de captura en su contra, está dispuesta a presentarse voluntariamente ante las autoridades, siempre y cuando sea informada oficialmente por el Ministerio Público (MP) o la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Si hay una orden de captura en mi contra, solo necesitan anunciarlo el relacionador del MP o vocero de la CSJ y me presentaré voluntariamente”, afirmó.

La congresista responsabilizó directamente al Gobierno de la República por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia.

“Cualquier cosa que le pase a mi familia o a mí, es responsabilidad de este gobierno. La democracia la vamos a defender con honor”, concluyó Espinoza.