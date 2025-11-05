Maribel Espinoza presenta nueva denuncia contra Luis Redondo ante el MP

Tegucigalpa, Honduras.

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, presentó este miércoles una segunda denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, a quien acusa de incurrir en actos de autoritarismo y abuso de poder dentro del Legislativo. “Lo que él está haciendo en el Congreso Nacional es autoritarismo, está poniendo en una grave crisis al Estado de Honduras; estos hechos son los que he venido a denunciar”, manifestó Espinoza tras formalizar su denuncia.

La congresista detalló que los delitos denunciados corresponden a violación de los deberes de los funcionarios e impedimento del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución de la República. “Esta denuncia la interpongo a título personal, pero el pleno del Congreso también adoptó una resolución para remitir estos hechos al fiscal general”, subrayó.