Maribel Espinoza presenta nueva denuncia contra Luis Redondo ante el MP

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, presentó este miércoles una segunda denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, a quien acusa de incurrir en actos de autoritarismo y abuso de poder dentro del Legislativo.
“Lo que él está haciendo en el Congreso Nacional es autoritarismo, está poniendo en una grave crisis al Estado de Honduras; estos hechos son los que he venido a denunciar”, manifestó Espinoza tras formalizar su denuncia.
La congresista detalló que los delitos denunciados corresponden a violación de los deberes de los funcionarios e impedimento del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución de la República.
“Esta denuncia la interpongo a título personal, pero el pleno del Congreso también adoptó una resolución para remitir estos hechos al fiscal general”, subrayó.
En el documento presentado, Espinoza declara bajo fe que la información contenida en la denuncia “es real y ha sucedido en la forma narrada”, asumiendo responsabilidad directa en caso de que los hechos no correspondan a la verdad.
El texto cita expresamente disposiciones del Código Penal hondureño, como el Artículo 456, que sanciona la falsificación de documentos públicos y mercantiles con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 300 a 500 días, en los casos donde se altere la verdad en la narración de los hechos.
Asimismo, se mencionan los Artículos 528 y 529, que establecen penas para quienes presenten denuncias falsas o simulen infracciones inexistentes, con sanciones que van de seis meses a cuatro años de cárcel, según la gravedad del caso.
De igual forma, el Artículo 271 del Código Procesal Penal (CPP) advierte sobre la responsabilidad por denuncia falsa, recordando que los denunciantes pueden ser procesados si se comprueba la inexistencia de los hechos narrados.
Hasta el momento, ni Luis Redondo ni la dirección de comunicaciones del Legislativo han emitido una respuesta oficial sobre la nueva denuncia presentada por la diputada Espinoza.