¿Qué temas discutió la comisión permanente de Luis Redondo en primera sesión?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante la reunión, los miembros de la Comisión trataron diversos temas de carácter administrativo y legislativo, entre ellos la transparencia institucional , la legalidad de las convocatorias parlamentarias y la atención a sectores sociales afectados.

La cuestionada Comisión Permanente del Congreso Nacional Redondo, celebró su primera sesión oficial, presidida por Luis Redondo, y se reveló cuáles fueron los temas que se abordaron.

Entre los puntos destacados se informó que la resolución de instalación de la Comisión ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, garantizando así su formalidad y validez jurídica. Asimismo, la Primera Secretaría notificó que no se ha recibido ninguna solicitud de sesión extraordinaria del Pleno.

El Congreso Nacional reafirmó la legitimidad de la Comisión Permanente, recordando que su conformación se realizó conforme a los artículos 189, 207 y 208 de la Constitución de la República.

“La Comisión Permanente es un órgano legítimo y constitucional que actúa en defensa de la democracia”, reiteró el Poder Legislativo en su comunicación oficial.

Durante la sesión, también se instruyó al Departamento Legal elaborar un informe técnico sobre la legalidad de las reuniones autoconvocadas por miembros de la oposición fuera del recinto legislativo.

Otros temas tratados incluyeron la lectura de correspondencia sobre los procesos de ascenso en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el control interno de personal para evitar ausencias injustificadas durante el período electoral, y la creación de una comisión especial para atender a los afectados por el caso Koriun, en coordinación con la CNBS, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.

Asimismo, se conocieron medidas relacionadas con la amnistía otorgada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), que exoneran recargos, multas e intereses a sus beneficiarios.

Finalmente, se dio lectura a correspondencia referente a la suspensión de garantías constitucionales, la cual será analizada por la Comisión conforme al procedimiento establecido en la ley.