Marcio Cabañas, nuevo fiscal interino, se pronuncia sobre su cargo y situación de Johel Zelaya

Tegucigalpa

Tras la histórica aprobación del juicio político y la destitución provisional de Johel Zelaya, el fiscal adjunto Marcio Cabañas Cadillo asume la titularidad interina del Ministerio Público.

Con una postura firme y apelando a su trayectoria, Cabañas aseguró estar listo para dirigir la entidad mientras el Congreso Nacional define el futuro del cargo.

En una entrevista brindada esta mañana al canal HCH, el funcionario fue enfático: “Como fiscal de carrera, con 26 años en la institución, estamos dispuestos y con la capacidad de dirigir el Ministerio Público mientras se resuelve la situación en el Legislativo”.

Cabañas confirmó que ya ha convocado a directores y fiscales para garantizar la operatividad de la fiscalía. Sobre la posibilidad de realizar movimientos internos, dejó la puerta abierta a una reestructuración basada en méritos técnicos.

“En todas las instituciones a veces son necesarios los cambios. Iremos analizando y evaluando qué es lo necesario para la institución. Como agente de tribunales que fui, conocemos qué es lo mejor para el Ministerio Público”, señaló.