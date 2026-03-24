Marcio Cabañas, nuevo fiscal interino, se pronuncia sobre su cargo y situación de Johel Zelaya

Tras la histórica aprobación del juicio político y la destitución provisional de Johel Zelaya, el fiscal adjunto Marcio Cabañas Cadillo asume la titularidad interina del Ministerio Público.
Con una postura firme y apelando a su trayectoria, Cabañas aseguró estar listo para dirigir la entidad mientras el Congreso Nacional define el futuro del cargo.
En una entrevista brindada esta mañana al canal HCH, el funcionario fue enfático: “Como fiscal de carrera, con 26 años en la institución, estamos dispuestos y con la capacidad de dirigir el Ministerio Público mientras se resuelve la situación en el Legislativo”.
Cabañas confirmó que ya ha convocado a directores y fiscales para garantizar la operatividad de la fiscalía. Sobre la posibilidad de realizar movimientos internos, dejó la puerta abierta a una reestructuración basada en méritos técnicos.
“En todas las instituciones a veces son necesarios los cambios. Iremos analizando y evaluando qué es lo necesario para la institución. Como agente de tribunales que fui, conocemos qué es lo mejor para el Ministerio Público”, señaló.
Ante la crisis institucional, el fiscal interino subrayó que la independencia de la entidad está blindada por la ley. Recordó que el Artículo 1 de la Ley del Ministerio Público lo define como un organismo técnico especializado y no subordinado a ningún poder del Estado.
“Mi aspiración y mi obligación es trabajar por la sociedad, sometido a la ley y al debido proceso. Esa es mi misión como fiscal interino”, puntualizó, evadiendo comentarios personales sobre la situación jurídica de Zelaya, argumentando que es un proceso que compete exclusivamente al Congreso Nacional bajo la Ley Especial del Juicio Político.
Suspensión del fiscal general
El Congreso Nacional aprobó la noche de ayer lunes la denuncia de juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, por “denuncia grave en el desempeño del cargo”.
La decisión, que fue adoptada con 93 votos, abre formalmente el proceso legislativo para determinar responsabilidades políticas del titular del Ministerio Público, en medio de un ambiente polarizado dentro del hemiciclo.
El fiscal general Johel Zelaya fue suspendido del cargo. La titularidad del Ministerio Público la asume el fiscal adjunto Marcio Cabañas.
La Comisión Especial del Juicio Político contra el Fiscal General está integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.
Según la denuncia, durante su gestión y especialmente en el marco del proceso electoral, incluyendo los días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección del Fiscal General de la República, realizó diversas acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).