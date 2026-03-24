Sol y condiciones secas: clima este martes en Honduras

El territorio hondureño experimentará este martes 24 de marzo condiciones mayormente estables, con predominio de ambiente seco en la mayoría de las regiones, según el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El meteorólogo Jairo García explicó que, aunque el día estará dominado por tiempo seco, durante la tarde el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del este y noreste, podría provocar lluvias ligeras y dispersas, principalmente en sectores del oriente. Estas precipitaciones también podrían presentarse de forma aislada en zonas del norte, centro y occidente del país.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un comportamiento típico: ambiente fresco en las primeras horas del día y condiciones cálidas durante la tarde en gran parte del territorio.
Respecto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies.
Para Tegucigalpa, se esperan temperaturas entre los 17 y 29 grados Celsius, valores similares a los de la región central. En la zona insular, los termómetros podrían alcanzar los 32 grados, mientras que en el norte rondarán los 29 grados como máxima.
El oriente del país registrará temperaturas de hasta 32 grados, mientras que el sur continuará siendo la región más calurosa, con máximas que podrían llegar a los 38 grados. Por su parte, el occidente presentará un ambiente más fresco, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 10 grados Celsius.
El pronosticador reiteró que, aunque dominarán las condiciones secas, las lluvias aisladas podrían generar un leve alivio en algunas zonas del país.