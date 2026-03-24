Sol y condiciones secas: clima este martes en Honduras

Tegucigalpa.

El territorio hondureño experimentará este martes 24 de marzo condiciones mayormente estables, con predominio de ambiente seco en la mayoría de las regiones, según el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El meteorólogo Jairo García explicó que, aunque el día estará dominado por tiempo seco, durante la tarde el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del este y noreste, podría provocar lluvias ligeras y dispersas, principalmente en sectores del oriente. Estas precipitaciones también podrían presentarse de forma aislada en zonas del norte, centro y occidente del país.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un comportamiento típico: ambiente fresco en las primeras horas del día y condiciones cálidas durante la tarde en gran parte del territorio. Respecto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies. Para Tegucigalpa, se esperan temperaturas entre los 17 y 29 grados Celsius, valores similares a los de la región central. En la zona insular, los termómetros podrían alcanzar los 32 grados, mientras que en el norte rondarán los 29 grados como máxima.