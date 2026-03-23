A contrarreloj repararán vía ceibeña que conecta con el muelle hacia Islas de la Bahía

La Ceiba, Atlántida

Ante el evidente deterioro de una de las arterias viales más estratégicas para el turismo nacional, autoridades legislativas anunciaron que en los próximos días que iniciarán los trabajos de reparación en la calle que conduce al muelle de cabotaje de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras. La decisión surge tras las constantes exigencias de la población y el sector comercial, quienes señalan el mal estado de la vía como un obstáculo crítico para el flujo de visitantes que viajan hacia las islas de Roatán, Utila, Guanaja y Cayos Cochinos.

Un punto estratégico en abandono

La preocupación se da todavía más con la llegada de la Semana Santa ya que el flujo de visitantes por la zona aumenta considerablemente. Diariamente, centenares de vehículos transitan por esta ruta, la cual sirve de conexión principal para los turistas que abordan los yates hacia el departamento de Islas de la Bahía.

"Es urgente que le pongan mano a esta calle; por aquí pasa el mayor turismo de Honduras. Es la vía que sirve para tomar el yate; y, más ahora que viene la temporada alta, se necesita tenerla reparada", expresó Luis Nuñez, un comerciante de la zona.

Respuesta de las autoridades

Ante el reclamo social, Marco Midence, diputado por Atlántida, anunció que las cuadrillas comenzarán labores de inmediato para habilitar el paso de manera urgente. "Esta semana arranca el bacheo crítico de la calle que conecta la CA-13 con el muelle, atendiendo una petición urgente para resolver el deterioro que afecta este punto estratégico del comercio", afirmó Midence.

Iveth Matute, gobernadora de Atlántida, explicó por su parte, que se han realizado las gestiones necesarias con el Gobierno Central para asegurar los recursos. "Nos hemos reunido con el bloque de diputados para reparar esta calle, que es fundamental porque representa la cara del turismo en nuestra región", señaló. La reparación de este tramo no solo busca mejorar la experiencia del turista, sino también evitar daños mecánicos en los vehículos de los visitantes y facilitar el transporte de mercancías que se mueven a través del puerto.