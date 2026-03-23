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Teletrabajo y horarios escalonados: medidas por alzas a combustibles

Descuentos en Banasupro, teletrabajo para personal no esencial (sector público), buscan reducir el impacto inmediato, mientras Andippe plantea una estrategia estructural para bajar consumo y fortalecer la seguridad energética del país

Teletrabajo y horarios escalonados: medidas por alzas a combustibles

Que empleados publicos considerados, personal no esencial, hagan teletrabajo es una decisión orientada a disminuir la movilidad diaria, el tráfico y, en consecuencia, el consumo de combustibles (sector público). Esta medida se articula con la empresa privada.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció ayer un conjunto de medidas adicionales para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles, en un contexto marcado por presiones internacionales que elevan los costos energéticos.

Durante una comparecencia en Casa Presidencial, el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, confirmó que el Ejecutivo, además de absorber el 50% del incremento en los combustibles, activó acciones temporales enfocadas en reducir el gasto de los hogares.

Entre las medidas inmediatas destaca un descuento del 10% en las compras en Banasupro, acompañado de la regularización de pagos a proveedores, con el objetivo de garantizar acceso más barato a productos básicos.

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El Gobierno también impulsa el teletrabajo para personal no esencial, una decisión orientada a disminuir la movilidad diaria, el tráfico y, en consecuencia, el consumo de combustibles (sector público). Esta medida se articula con la empresa privada.

A esto se suman los horarios escalonados, tanto en el sector público como en actividades específicas como transporte pesado y recolección de desechos, buscando reducir la congestión vial y mejorar la eficiencia en el uso del combustible.

En el ámbito educativo, se coordina con la Secretaría de Educación la flexibilización de horarios escolares, con el fin de facilitar la movilidad de los padres y reducir costos de transporte.

Las acciones del Ejecutivo coinciden con varios planteamientos de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), que propone una estrategia más amplia entre Gobierno y empresa privada para reducir el consumo energético a nivel nacional.

Las medidas adoptadas son para evitar que los conductores se enfrasquen en embotellamientos que los lleven a consumir combustible de más.

Las medidas adoptadas son para evitar que los conductores se enfrasquen en embotellamientos que los lleven a consumir combustible de más.

Entre sus principales recomendaciones, Andippe plantea una campaña masiva de ahorro de combustibles y energía, junto con la consolidación del teletrabajo y los horarios escalonados como políticas permanentes, no solo temporales.

La asociación también insiste en medidas estructurales como el ordenamiento vial en las principales ciudades, la fijación de metas de reducción de consumo en instituciones y empresas, y la implementación de sistemas de monitoreo de eficiencia energética.

En el plano operativo, propone fomentar el transporte colectivo empresarial, optimizar rutas logísticas y reducir viajes innecesarios, medidas que apuntan directamente a disminuir el consumo diario de combustibles.

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A nivel estratégico, Ahdippe advierte que el país debe fortalecer su seguridad energética, proponiendo incrementar la reserva de combustibles de ocho a al menos 15 días, mantener subsidios bajo criterios técnicos y acelerar la aprobación de la Ley de Hidrocarburos.

Además, sugiere mecanismos para estabilizar precios, como acuerdos con sectores productivos, impulso de ferias del agricultor y una mayor presencia de Banasupro en la cadena de distribución.

Finalmente, la asociación recomienda a los consumidores adoptar medidas prácticas como usar combustibles adecuados al vehículo, mantenerlo en buen estado, planificar rutas y reducir viajes innecesarios, como parte de un esfuerzo compartido para enfrentar la crisis.

Con este paquete, el Gobierno apuesta a aliviar el impacto inmediato en la población, mientras el sector privado insiste en que el país debe avanzar hacia soluciones estructurales que reduzcan su dependencia energética.

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Redacción La Prensa
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