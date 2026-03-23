Teletrabajo y horarios escalonados: medidas por alzas a combustibles

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció ayer un conjunto de medidas adicionales para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles, en un contexto marcado por presiones internacionales que elevan los costos energéticos. Durante una comparecencia en Casa Presidencial, el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, confirmó que el Ejecutivo, además de absorber el 50% del incremento en los combustibles, activó acciones temporales enfocadas en reducir el gasto de los hogares. Entre las medidas inmediatas destaca un descuento del 10% en las compras en Banasupro, acompañado de la regularización de pagos a proveedores, con el objetivo de garantizar acceso más barato a productos básicos.

El Gobierno también impulsa el teletrabajo para personal no esencial, una decisión orientada a disminuir la movilidad diaria, el tráfico y, en consecuencia, el consumo de combustibles (sector público). Esta medida se articula con la empresa privada. A esto se suman los horarios escalonados, tanto en el sector público como en actividades específicas como transporte pesado y recolección de desechos, buscando reducir la congestión vial y mejorar la eficiencia en el uso del combustible. En el ámbito educativo, se coordina con la Secretaría de Educación la flexibilización de horarios escolares, con el fin de facilitar la movilidad de los padres y reducir costos de transporte. Las acciones del Ejecutivo coinciden con varios planteamientos de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), que propone una estrategia más amplia entre Gobierno y empresa privada para reducir el consumo energético a nivel nacional.

Entre sus principales recomendaciones, Andippe plantea una campaña masiva de ahorro de combustibles y energía, junto con la consolidación del teletrabajo y los horarios escalonados como políticas permanentes, no solo temporales. La asociación también insiste en medidas estructurales como el ordenamiento vial en las principales ciudades, la fijación de metas de reducción de consumo en instituciones y empresas, y la implementación de sistemas de monitoreo de eficiencia energética. En el plano operativo, propone fomentar el transporte colectivo empresarial, optimizar rutas logísticas y reducir viajes innecesarios, medidas que apuntan directamente a disminuir el consumo diario de combustibles.