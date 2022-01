Juan Ramón Flores, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Comayagua, zona central de Honduras, dijo este sábado que líderes de Libre buscan evitar se desarrolle la sesión del Congreso Nacional para elegir la junta en propiedad.

De acuerdo con el funcionario, uno de los 17 expulsados de Libre, la sesión puede desarrollarse tanto presencial como virtual y, que ante la posición de Xiomara Castro de convocar una movilización a los bajos del Congreso, se desarrollaría de manera virtual.

“Si quieren evitar que se juramente Jorge Cálix deben saber que no podrán porque es un delito, nosotros como diputados de Libre conocemos muy bien ley”.

“Se tiene programada una agenda corta, solo son cinco minutos, alguien levanta la mano, propone la junta directiva en propiedad y si tiene los votos se aprueba y luego se convoca para el 25 de enero”, dijo Flores.

Agregó que ya no están en el tiempo en que había que presionar para hacer cumplir los derechos, pues ahora reina la democracia.

“Si Luis Redondo quiere los votos no tiene que andar incitando a la violencia. Nosotros estamos decididos y no vamos a ceder la presidencia del Congreso Nacional”.

“No vamos a traicionar la confianza de los diputados que apoyan a Jorge Cálix y que hicieran ‘carnicería’ con ellos”.

Agregó que llegarán hasta las últimas consecuencias no por intereses personales si no por amor al pueblo.

De acuerdo con Flores, Xiomara está siendo mal asesorada e hizo hincapié en que no están en contra del coordinador de Libre.

“Sin embargo, no tenemos rencores con nadie y si nos expulsaron no pasa nada. Llamamos al pueblo de Libre a que no crean en falsedades que dicen”.