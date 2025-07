“No nos acostumbremos a las migajas: es hora de despertar”: padre Sandro Aguilar

Erandique, Lempira

En una entrevista marcada por un tono crítico y esperanzador, el padre Sandro Aguilar, líder de la iglesia Santa Bárbara en Erandique, Lempira, expresó a LA PRENSA su preocupación ante la pérdida de esperanza en Honduras frente a la corrupción, la injusticia y el uso indebido del poder político. El padre señaló que Honduras enfrenta una crisis estructural agravada por el conformismo; además, critica abiertamente a quienes se valen del poder para beneficio propio y lamenta que en Lempira aún haya aldeas sin energía eléctrica.

El padre criticó hace semanas la reciente disposición del Gobierno de incluir como lectura obligatoria en escuelas y colegios el libro Golpe 28-J, escrito por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Ese día en la homilía dijo: “Escuchando que este viejo loco, y el del Estado, quizá ha escrito un libro del golpe de Estado... y hoy lo quieren obligar que en las escuelas tiene que leerse, por favor. Ese está loco, es un enfermo mental, y como sale en La Gaceta tiene que leerlo el maestro, eso no ayuda en nada, eso no saca adelante al país”. A continuación la entrevista de LA PRENSA ¿Cree usted que los hondureños hemos perdido la esperanza ante la situación política que vive el país? Vivimos una realidad bastante difícil. Hemos tenido cosas bastante duras, difíciles, llenas de tanta injusticia, corrupción. Y hoy no es la excepción. Pareciera que se vivió antes. Hoy se sigue viviendo y quizá con mucha más intensidad, hay injusticia y corrupción. De hecho, en el país se siente, pues, hay esas preguntas: ¿Qué va a pasar? Más que todo, con lo que hemos escuchado últimamente, en lo que se es el tribunal de elecciones también. Da un sentido un poquito difícil de pensar que pueden pasar cosas peores. Ahora, yo creo que, he dicho, yo, el problema es de lucha de poderes, ¿verdad? Digo que no ven el servicio, el dar a... nuestro pueblo realmente lo que necesita, si no es una lucha de poder, y por eso vienen las peleas y cada quien buscando su interés. Usted ha sido crítico con la clase política y el uso del poder. ¿Cuál es su visión al respecto? Lo que últimamente hemos visto es bien doloroso, porque se ve claramente que algo se quiere tramar. ¿Quién lo hará o quién, de parte de quién? Pero se ve claramente, algo puede pasar. Toca orar mucho, pero yo pienso que más que orar es que un pueblo también despierte. Un pueblo pensante. Yo siento, yo digo tres frases a veces a la gente. Pareciera que nuestro pueblo está... ciego, sordo y mudo. O sea, no quiere hablar. ¿Hay temor? Sí, pero creo que nosotros, sacerdotes consagrados, la misma Conferencia... Todos tenemos que hablar. Somos como la voz de ese pueblo, no haciéndonos a ningún lado, sino manteniendo nuestra identidad de sacerdotes consagrados, pero diciendo una verdad. Y lo necesitamos. ¿Y ve usted esperanza en la población? Acá va más la palabra conformismo. Esperanza, pues la gente ya se acostumbró a que le den pequeñas cosas, y con eso creen que ya es suficiente. He dicho en la parroquia que mientras sigamos así, eso los hace adormecidos. Debemos hacer despertar a la gente, no puede solo estar recibiendo siempre las mismas cosas pequeñas. Necesitamos algo más grande que involucre a todo un pueblo.

Este domingo se celebró el Día de Lempira. ¿Qué deberíamos imitar de este líder indígena? Yo realmente tengo mi punto de vista. Digo que en la escuela todo eso le enseña a uno: valores, está bien. Pero siento que se quedó únicamente en una fiesta disfrazada de muchas cosas, de gastos, pero eso no es celebrar. Aun un departamento como este, que está prácticamente herido en muchas cosas y no tiene ni siquiera lo básico. En Lempira hay aldeas que ni siquiera tienen energía. Le he dicho a la gente que no celebremos, sino hacer algo más concreto para el departamento. Celebrar a Lempira debería significar alzar la voz en contra de la dignidad humana, luchar por el desarrollo del departamento y dejar de hacer solo desfiles o fiestas. Hay que pensar en proyectos reales para nuestras comunidades.

¿Las comunidades que usted visita están más pobres que antes? Este departamento necesita buenas carreteras, el centro de salud de Erandique da tristeza, sin energía. La pobreza sigue. Solo en algunas familias hay mejoras gracias a remesas de quienes han migrado a Estados Unidos. Pero en general hay aldeas en extrema pobreza. Aquí hace falta un hospital digno. Se habla de pavimentación, pero eso es mínimo frente a todo lo que necesita este departamento. ¿Qué mensaje tiene para los políticos y candidatos a cargos de elección popular? El mensaje haría primero para la gente: que levante su mirada, primero a Dios, que le haga sentir. Realmente, el ver a una persona, si es correctamente para un puesto de cargo público o no. Pero lo que pasa es que tenemos lo mismo. Va a ver aquí en nuestro departamento: las mismas personas, la misma gente, y los que aspiran no se ve ninguna salida, así como salida para adelante en este departamento. Yo qué mensaje para ellos diría: primero, realmente, que no engañen a nuestro pueblo. Lo que no den un discurso que realmente no viene a traer algo nuevo para el departamento. Siempre va la mentira, y yo siempre digo: cuando llega —con todo respeto de ellos— pero cuando llega siempre va la mentira, la división. Y eso hace que sigamos en el atraso que estamos. ¿Cuál es su opinión sobre el papel del Gobierno en esta crisis? Cada quien tiene su punto de vista. Algunos dicen que sí habrá cambios, otros no. Pero mi punto de vista, aún no hay nada concreto. Lo que se anuncia como logros son cosas mínimas. Aquí, por ejemplo, necesitamos una universidad o un hospital regional. Eso sí marcaría la diferencia.