Reacciones en conferencia: risas, aplausos y dudas sobre peritaje de supuestos audios de Cossette

Tegucigalpa, Honduras

De inmediato, entre los presentes —funcionarios de gobierno, apoderados legales de la consejera Cossette López y otros invitados que se encontraban en el salón del hotel— se escucharon risas y aplausos, tras confirmarse de boca de Villamil que los peritajes hechos a los supuestos audios de López fueron ordenados por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El periodista preguntó: “¿Quién los contrató para hacer este peritaje?”. Jeison Villamil, gerente general de la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC), respondió sin reservas: “A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación”.

Al quedar al descubierto, Rodrigo Ricaurte, director general para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y Jeison Villamil no pudieron ocultar su desconcierto y guardaron silencio al ver la reacción del público.

Libre convocó a una conferencia de prensa en un hotel capitalino, con el fin de presentar los resultados del análisis técnico y pericial de los audios en los que supuestamente la consejera López, el diputado Tomás Zambrano y un militar planeaban atentar contra el proceso electoral.

“Mi empresa ha realizado un cotejo comparativo para poder establecer si hubo o no manipulación digital o si los audios aquí convenidos han sido creados con inteligencia artificial. Después de realizar los comparativos con respecto a los audios mencionados, se ha podido evidenciar que efectivamente estos audios son de una voz natural de una persona que sostiene conversaciones; no han sido manipulados ni creados con inteligencia artificial”, aseguró Jeison Villamil.

Ante las interrogantes de la prensa y de los apoderados legales de Cossette López sobre cómo PTC obtuvo esos audios —considerando que son prueba en poder del Ministerio Público (MP) y no deberían ser de manejo público— Villamil titubeó en repetidas ocasiones, sin lograr ofrecer una explicación convincente.

Aparte de ello, desvió la atención y afirmó que, debido a su trabajo, ha recibido amenazas constantes y que su entorno personal, social y laboral se ha visto afectado.

Las vacilaciones de la moderadora del evento, en el que se publicarían los resultados del peritaje privado, solo abonaron a la percepción de que las actuaciones de los colombianos escondían algo irregular.

Sin previo aviso y como parte de una estrategia ya montada, Fernando García, comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (zede), intervino en la disertación.

“Lo que queremos es que ustedes ofrezcan una ampliación de las funciones y actividades de sus organizaciones. En el caso de ustedes, como Asociación de Derechos Humanos y la oficina que van a establecer acá en Honduras, ¿cuáles van a ser los alcances?”, comentó, pese a que ese planteamiento no tenía relación con el objetivo de la conferencia.