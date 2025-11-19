Reacciones en conferencia: risas, aplausos y dudas sobre peritaje de supuestos audios de Cossette

El periodista preguntó: “¿Quién los contrató para hacer este peritaje?”. Jeison Villamil, gerente general de la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC), respondió sin reservas: “A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación”.
De inmediato, entre los presentes —funcionarios de gobierno, apoderados legales de la consejera Cossette López y otros invitados que se encontraban en el salón del hotel— se escucharon risas y aplausos, tras confirmarse de boca de Villamil que los peritajes hechos a los supuestos audios de López fueron ordenados por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Al quedar al descubierto, Rodrigo Ricaurte, director general para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y Jeison Villamil no pudieron ocultar su desconcierto y guardaron silencio al ver la reacción del público.
Libre convocó a una conferencia de prensa en un hotel capitalino, con el fin de presentar los resultados del análisis técnico y pericial de los audios en los que supuestamente la consejera López, el diputado Tomás Zambrano y un militar planeaban atentar contra el proceso electoral.
“Mi empresa ha realizado un cotejo comparativo para poder establecer si hubo o no manipulación digital o si los audios aquí convenidos han sido creados con inteligencia artificial. Después de realizar los comparativos con respecto a los audios mencionados, se ha podido evidenciar que efectivamente estos audios son de una voz natural de una persona que sostiene conversaciones; no han sido manipulados ni creados con inteligencia artificial”, aseguró Jeison Villamil.
Ante las interrogantes de la prensa y de los apoderados legales de Cossette López sobre cómo PTC obtuvo esos audios —considerando que son prueba en poder del Ministerio Público (MP) y no deberían ser de manejo público— Villamil titubeó en repetidas ocasiones, sin lograr ofrecer una explicación convincente.
Aparte de ello, desvió la atención y afirmó que, debido a su trabajo, ha recibido amenazas constantes y que su entorno personal, social y laboral se ha visto afectado.
Las vacilaciones de la moderadora del evento, en el que se publicarían los resultados del peritaje privado, solo abonaron a la percepción de que las actuaciones de los colombianos escondían algo irregular.
Sin previo aviso y como parte de una estrategia ya montada, Fernando García, comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (zede), intervino en la disertación.
“Lo que queremos es que ustedes ofrezcan una ampliación de las funciones y actividades de sus organizaciones. En el caso de ustedes, como Asociación de Derechos Humanos y la oficina que van a establecer acá en Honduras, ¿cuáles van a ser los alcances?”, comentó, pese a que ese planteamiento no tenía relación con el objetivo de la conferencia.
Peritaje de audios sin cadena de custodia
La molestia de la prensa fue evidente. Los periodistas pidieron respeto a los organizadores, quienes, ante su falta de conocimiento sobre cómo conducir un evento de este tipo, optaron por ceder la palabra únicamente a ciertos medios mientras insistían en destacar la experiencia de la empresa en investigaciones de peritajes de audios.
Al consultárseles a los expositores si para realizar los peritajes se siguió la cadena de custodia legal y si las evidencias les fueron entregadas por el Ministerio Público, Villamil respondió: “Los audios fueron recibidos para hacer un experticio técnico; nosotros no somos un ente judicial para acreditar si hay o no cadena de custodia”.
El gerente de PTC evitó responder quién le entregó los audios. De haber sido proporcionados por el Ministerio Público sin la debida formalidad, esto representaría una ruptura total de la cadena de custodia y, por ende, una irregularidad con posibles implicaciones legales.
Dado que los apoderados legales de la consejera López presenciaban la conferencia, Dagoberto Aspra tomó la palabra e interrogó a Villamil: “¿Qué autoridad judicial lo juramentó e invitó a usted como perito para realizar esta pericia? Descríbame la evidencia que le fue entregada y por qué autoridad para realizarla”.
Con evidente nerviosismo, Villamil contestó: “La investigación privada, en cuanto a los peritos a nivel nacional e internacional, es una actividad liberal. Basado en mis estudios, de más de 12 años de investigación actuando como investigador privado, la entrega de los audios se hace de manera informal, no formal”.
Villamil vaciló nuevamente e intentó salir del asedio de preguntas, recurriendo a su experiencia en estudios de audios, diplomados y cursos de inteligencia artificial y seguridad cibernética realizados durante cuatro años y medio.
Finalmente, ante la insistencia de la prensa sobre quién contrató los peritajes, Villamil confesó que fue el partido Libre. Tras ello, invitados y medios abandonaron el recinto, conscientes del origen de la pericia presentada. Mientras tanto, los dos colombianos salieron del hotel bajo fuerte resguardo de elementos de seguridad.