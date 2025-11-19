¿A qué se dedica la empresa colombiana contratada por Libre para el peritaje de los audios?

Jeison Villamil, representante de la empresa colombiana, reveló la tarde de este miércoles que fueron contratados por el Partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje de los audios presentados ante el Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa. Pero, ¿qué se sabe realmente de dicha empresa?
Las declaraciones del representante de la empresa Private Investigation Technology (PTC) generaron fuertes reacciones por parte de la oposición y, en especial, del abogado defensor de la consejera Cossette López.
La conferencia convocada por la empresa colombiana terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.
Antes de la interrupción, Villamil se limitó a afirmar que los audios analizados no presentaban indicios de manipulación, aunque no ofreció datos técnicos, metodología o parámetros utilizados. Las acciones generaron molestias y cuestionamientos sobre el profesionalismo de dicha empresa.
La empresa Private Investigation Technology (PITC) asegura dedicarse a ofrecer servicios de detectives privados en busca de la verdad, consultorías jurídicas, investigación de casos de infidelidad y rastreo de vehículos robados o secuestrados.
Además, ofrecer servicios de apoyo en procesos judiciales, investigación de homicidios, casos de divorcio, derecho laboral y temas migratorios.
La empresa, en ninguna de sus publicaciones en redes sociales, menciona que realiza peritajes de audios. Su sitio web tampoco está disponible.
Dicho análisis generó molestia. Dagoberto Aspra, abogado de Cossette López, afirmó que el peritaje es inválido y denunció falta de formalidad, metodología y aval judicial.
Aspra señaló que el documento presentado carece de validez y cuestionó que, la empresa habría sido contratada por el Partido Libre. Asimismo, afirmó que no se presentó la metodología utilizada ni las certificaciones de los supuestos peritos.
La empresa colombiana no presenta visiblemente evidencia de historial profesional, clientes atendidos ni trabajos exitosos previos.
Por otro lado, la abogada Danelia Ferrera, representante de Cossette López, calificó de “poco serio” el peritaje realizado por la empresa colombiana, debido a su negativa a brindar detalles.
La empresa empezó a funcionar en redes sociales desde el pasado 22 de octubre de 2022. Tiene 14 mil seguidores en Facebook.
La empresa asegura ser "la primera agencia en Colombia que cuenta con equipo de investigadores privados y equipo de abogados especialistas en todo tipo de derecho".