¿A qué se dedica la empresa colombiana contratada por Libre para el peritaje de los audios?

Desde “cazadores de infieles” hasta rastreo de vehículos robados: a esto se dedica la empresa colombiana contratada para el peritaje de los audios atribuidos a Cossette López.

1 de 13
1 de 13

Jeison Villamil, representante de la empresa colombiana, reveló la tarde de este miércoles que fueron contratados por el Partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje de los audios presentados ante el Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa. Pero, ¿qué se sabe realmente de dicha empresa?

 Foto: Facebook/Tecnología de investigación privada Ptc
2 de 13
2 de 13

Las declaraciones del representante de la empresa Private Investigation Technology (PTC) generaron fuertes reacciones por parte de la oposición y, en especial, del abogado defensor de la consejera Cossette López.

Foto: LA PRENSA
3 de 13
3 de 13

La conferencia convocada por la empresa colombiana terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.

 Foto: Marvin Salgado/ El Heraldo
4 de 13
4 de 13

Antes de la interrupción, Villamil se limitó a afirmar que los audios analizados no presentaban indicios de manipulación, aunque no ofreció datos técnicos, metodología o parámetros utilizados. Las acciones generaron molestias y cuestionamientos sobre el profesionalismo de dicha empresa.

 Foto: Marvin Salgado/ El Heraldo
5 de 13
5 de 13

La empresa Private Investigation Technology (PITC) asegura dedicarse a ofrecer servicios de detectives privados en busca de la verdad, consultorías jurídicas, investigación de casos de infidelidad y rastreo de vehículos robados o secuestrados.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
6 de 13
6 de 13

Además, ofrecer servicios de apoyo en procesos judiciales, investigación de homicidios, casos de divorcio, derecho laboral y temas migratorios.

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
7 de 13
7 de 13

La empresa, en ninguna de sus publicaciones en redes sociales, menciona que realiza peritajes de audios. Su sitio web tampoco está disponible.

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
8 de 13
8 de 13

Dicho análisis generó molestia. Dagoberto Aspra, abogado de Cossette López, afirmó que el peritaje es inválido y denunció falta de formalidad, metodología y aval judicial.

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
9 de 13
9 de 13

Aspra señaló que el documento presentado carece de validez y cuestionó que, la empresa habría sido contratada por el Partido Libre. Asimismo, afirmó que no se presentó la metodología utilizada ni las certificaciones de los supuestos peritos.

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
10 de 13
10 de 13

La empresa colombiana no presenta visiblemente evidencia de historial profesional, clientes atendidos ni trabajos exitosos previos.

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
11 de 13
11 de 13

Por otro lado, la abogada Danelia Ferrera, representante de Cossette López, calificó de “poco serio” el peritaje realizado por la empresa colombiana, debido a su negativa a brindar detalles.

Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
12 de 13
12 de 13

La empresa empezó a funcionar en redes sociales desde el pasado 22 de octubre de 2022. Tiene 14 mil seguidores en Facebook.

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
13 de 13
13 de 13

La empresa asegura ser "la primera agencia en Colombia que cuenta con equipo de investigadores privados y equipo de abogados especialistas en todo tipo de derecho".

 Foto: Facebook/Ptc private investigation technology
