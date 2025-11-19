¿A qué se dedica la empresa colombiana contratada por Libre para el peritaje de los audios?

La conferencia convocada por la empresa colombiana terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.