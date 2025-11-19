Empresa reconoce que fue contratada por Libre para peritaje de audios

La conferencia convocada este miércoles por la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC) terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que su representante, Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.
La comparecencia, que se esperaba aclarara detalles técnicos del análisis, concluyó abruptamente pocos minutos después de iniciar.
PTC confirmó públicamente que fue contratada por el partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje al material que previamente había sido entregado al Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.
Giro
La moderadora restringió la participación de los medios y limitó las consultas únicamente a funcionarios presentes, lo que generó incomodidad entre reporteros y representantes legales.
Antes de la interrupción, Villamil se limitó a afirmar que los audios analizados no presentaban indicios de manipulación, aunque no ofreció datos técnicos, metodología o parámetros utilizados.
También indicó que, tras asumir el análisis, habría recibido llamadas intimidatorias. No obstante, evitó detallar la naturaleza de esas comunicaciones o si fueron denunciadas ante alguna autoridad.
La tensión aumentó cuando se negó la palabra a la defensa legal de la consejera López, que buscaba conocer el procedimiento seguido por la firma. La exclusión de la prensa y de los representantes legales provocó que periodistas, fotógrafos y camarógrafos abandonaran la sala en señal de rechazo.
Tras el incidente, la abogada Danelia Ferrera cuestionó la seriedad de la presentación por la falta de explicaciones técnicas sobre el análisis realizado.
En la misma línea, el abogado Dagoberto Aspra, representante de López, calificó el procedimiento como carente de rigor profesional y señaló que PTC reconoció no haber sido nombrada por un juez ni haber actuado bajo control jurisdiccional. A su criterio, estos elementos restan formalidad al peritaje y dejan abiertas interrogantes sobre su validez.