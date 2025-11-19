Empresa reconoce que fue contratada por Libre para peritaje de audios

Tegucigalpa.

La conferencia convocada este miércoles por la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC) terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que su representante, Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas. La comparecencia, que se esperaba aclarara detalles técnicos del análisis, concluyó abruptamente pocos minutos después de iniciar.

PTC confirmó públicamente que fue contratada por el partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje al material que previamente había sido entregado al Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.

Giro

La moderadora restringió la participación de los medios y limitó las consultas únicamente a funcionarios presentes, lo que generó incomodidad entre reporteros y representantes legales. Antes de la interrupción, Villamil se limitó a afirmar que los audios analizados no presentaban indicios de manipulación, aunque no ofreció datos técnicos, metodología o parámetros utilizados. También indicó que, tras asumir el análisis, habría recibido llamadas intimidatorias. No obstante, evitó detallar la naturaleza de esas comunicaciones o si fueron denunciadas ante alguna autoridad.