Fallos retrasan entrega de credenciales a partidos políticos

Tegucigalpa.

De acuerdo con la denuncia de la funcionaria el fallo ha impedido iniciar la entrega de las credenciales a los partidos políticos y generó un impacto de entre 36 y 48 horas de tardanza en el proceso, tiempo que calificó como crucial en esta etapa a días de los comicios.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) , denunció este miércoles un nuevo tropiezo en la preparación de los comicios tras confirmarse la impresión errónea de 200,000 credenciales de Juntas Receptoras de Votos (JRV).

A esto se sumó que una recepcionista -indicó- retuvo el documento entre cuatro y cinco horas, lo que obligó a adjudicar hasta la tarde noche del martes. “Dos o tres horas significan muchísimo en términos logísticos”, advirtió.

Según lo manifestado por Cossette López , el proceso se vio afectado por la emisión tardía del voto del consejero de Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, quien emitió su decisión hasta pasadas las diez de la mañana de ayer, pese a que el informe estaba disponible desde la noche anterior.

Este retraso se une a la tensión interna por la demora en la instalación de los dispositivos GPS, indispensable para rastrear las maletas electorales.

La funcionaria explicó ante los retrasos el CNE quedó ante dos opciones: despachar el material a los primeros tres departamentos sin GPS o retrasar un día la salida para que todo viajara adecuadamente protegido.

López aseguró que ya emitió su voto a favor del retraso, considerando que el calendario electoral ya había sido anticipado y que es preferible perder un día que enviar maletas sin rastreo. “Yo prefiero que se demore un día más y que se vaya todo con GPS”, afirmó.

También reveló que recibió información sobre intentos de elementos militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) de contactar a la empresa proveedora del GPS -de la cual hasta ahora se desconoce qué empresa es la proveedora- para conocer la ubicación actual de los dispositivos.

Cossette López aclaró que, si bien el transporte contratado ya incluye geolocalización, existe otro GPS destinado específicamente a las maletas electorales, cuya llegada se vio afectada por el voto tardío de Marlon Ochoa.

Al mismo tiempo la consejera señaló desconocer la ubicación exacta de los equipos y solo confirmó que están arribando conforme a los tiempos pactados para su instalación.

En medio de estas tensiones, la consejera cuestionó que dentro del organismo haya personal que se opone a los controles de calidad y los considera “pérdida de tiempo”. Sin embargo, detalló que cuando finalmente se realizó la revisión técnica, se encontraron graves inconsistencias como son algunos dispositivos biométricos con sobres de primarias, equipos encendidos que habrían llegado descargados y otros sin batería.

La expresidenta del órgano electoral aseveró que de no haberse detectado, estas fallas habrían afectado el funcionamiento de varias Juntas Receptoras de Votos.

López criticó que “no dijeron nada cuando se perdió un mes en julio”, pero sí han dirigido ataques y campañas de difamación contra quienes exigen cumplir los procedimientos técnicos.

Aseguró que junto a la consejera Ana Paola Hall se mantiene firme para garantizar uniformidad tecnológica en todo el país y neutralizar cualquier intento de afectar el proceso.

Pese al ambiente al cual calificó de álgido y complejo a lo interno del órgano electoral, aseguró que el CNE continúa avanzando y buscará recuperar el tiempo perdido para cumplir sin tropiezos el calendario electoral.