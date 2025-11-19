CNE presenta en video la preparación de la primera maleta electoral

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con el cronograma y, a tan solo 11 días de las elecciones, difundió un video en el que se muestra cómo se maquila la primera maleta electoral. Mañana, 20 de noviembre, se llevará a cabo la distribución de las maletas electorales a nivel nacional.

“La maquila de la primera maleta de las Elecciones Generales 2025. ¡Agradezco el esfuerzo del equipo de personas que contribuye en la construcción del proceso! ¡Avanzamos firmes hacia las próximas elecciones!”, expresó Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en su cuenta de X. Ayer, el CNE adjudicó finalmente a una empresa proveedora el sistema de geolocalización (GPS) para las maletas electorales, una herramienta considerada clave para fortalecer la transparencia y la seguridad en el próximo proceso electoral. Cossette López-Osorio, consejera del CNE, confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde destacó que la decisión llega “justo a tiempo”, luego de semanas de solicitudes públicas y presión ciudadana para garantizar la trazabilidad del material electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La maquila de la primera maleta de las Elecciones Generales 2025. ¡Agradezco el esfuerzo del equipo de personas que contribuye en la construcción del proceso!

¡Avanzamos firmes hacia las próximas Elecciones! pic.twitter.com/BSloPKesWI — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) November 19, 2025