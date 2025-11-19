Dagoberto Aspra sobre peritaje de audios: "Esto es ridículo, los contrató Libre"

Tegucigalpa, Honduras.

Aspra señaló que el informe carece de validez y cuestionó que, la empresa habría sido contratada por el Partido Libre . Asimismo, afirmó que no se presentó la metodología utilizada ni las certificaciones de los supuestos peritos.

La exposición se realizó en una conferencia de prensa donde no se permitieron preguntas de los medios de comunicación.

Dagoberto Aspra , apoderado legal de la consejera Cossette López , calificó este miércoles como “ridículo” y "sin validez" el peritaje presentado por un especialista sobre los audios que se le atribuyen a su representante.

"Esto es ridículo, lo contrató Libre. ¿Qué medio de prueba tienen? ¿De qué sirve si lo contrató el Partido Libre?" expresó el abogado, quien afirmó que él mismo había solicitado una pericia formal y le informó que López “no figura como investigada”.

El abogado insistió en que la presentación no cumpliera los requisitos técnicos ni legales de un peritaje reconocido.

"Ellos mismos están diciendo que nadie los nombró, que son un órgano independiente, que nadie los juramentó. No tienen la formalidad de perito ni de pericia, ellos mismos lo dijeron allá adentro", declaró.

También cuestionó la procedencia del material evaluado. "¿Quién les dio la evidencia? ¿Sobre qué medio de prueba lo hicieron? Es un ridículo y es un falso", afirmó. Aspra sostuvo que acudió a la conferencia para “plantar cara” a los presentadores del informe, a quienes calificó como parte de “un circo”.

Respecto a la intención de trasladar el peritaje al Ministerio Público, el abogado fue tajante: “Si ese fiscal tuviera un poco de decencia lo regresa de la entrada con ese papel”.

Agrega que el documento presentado únicamente afirma que “los audios son auténticos”, pero no detalla metodología ni certificaciones del equipo que realizó el análisis.

Aspra reiteró su molestia por lo que considera una serie de irregularidades. Recordó su denuncia previa contra el fiscal general por supuesta revelación de secretos.





