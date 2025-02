Amenazan con protestas si no concluyen bacheo de calle al muelle ceibeño

La Ceiba, Atlántida

La primera empresa inició los trabajos en el tramo que comprende desde el empalme de la carretera CA-13 hasta la gasolinera Palmeras, pero no se terminaron.

Meses después, la compañía Geovial fue contratada por el gobierno para ejecutar el bacheo, solo trabajó unos días y el bacheo quedó abandonado.

Después, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) contrató la empresa Setcon para concluir los trabajos de reparación de la calle al puerto. El mantenimiento quedó paralizado, dejando sin reparar los tramos más dañados como el que está frente al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y Madeyso.

Son casi tres kilómetros de calle que el Gobierno no ha podido reparar desde inicios de diciembre que empezó la primera empresa. “No es posible que desde hace meses que empezaron no hayan podido terminar una calle. Ellos mismos, los de la empresa, han dicho que en veinte días se ejecutan esos trabajos. Ya no aguantamos el calvario de transitar por esa calle en mal estado”, dijo César Lozano, un conductor de taxi.

Lozano dice que “la sociedad civil está coordinando una protesta con toma de la calle para exigir al Gobierno que de una vez por todas repare esa calle. No es posible que tanto tiempo y sigue en las mismas condiciones. Si no concluyen ese bacheo ya estamos listos para presionar porque solo así actúan”, agregó Lozano.