El ultimátum de 48 horas al gobierno de los ceibeños

El ministro Octavio Pineda, en su visita a La Ceiba, dijo que los trabajos de reconstrucción del puente Saopín iniciarían a mediados de diciembre, dependiendo como esté el clima.

El funcionario apuntó, además, que paralelo a la reparación del puente se construiría uno nuevo a cuatro carriles.

“Hemos hecho un frente para exigirle al gobierno que de inmediato repare el puente Saopín. Aquí no tenemos presencia de ninguna autoridad de gobierno ni oficina, no hay nadie haciendo evaluaciones, no hay maquinaria, no hay logística, a pesar de que ha hecho un buen clima”, dijo Dennis Maradiaga, representante de la Cámara de Comercio de Atlántida.