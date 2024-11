“Ministro de la SIT conteste los mensajes y repare las calles”, alcalde ceibeño a Octavio Pineda

Autoridades municipales se encuentran con las manos atadas, ya que le compete al Gobierno central darles mantenimiento y no las pueden intervenir porque podrían ser reparados.

“Aquí tengo los chats que desde enero le estoy informando al ministro del mal estado de esta calle al muelle, después lo volví a contactar en junio y le pedí que nos ayudara a corregirla y no pasó nada. De nuevo le escribo en agosto que aquí hay problemas serios y nunca respondió’’, expresó el edil ceibeño.

Los turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a tomar el yate para viajar a las Islas de la Bahía , viven un calvario porque la vía está llena de hoyos. El pavimento existente ya dio su vida útil y urge una reconstrucción total, ya que desde hace más de un año no se bachea.

Autoridades municipales pidieron que programaran un bacheo dos veces al año de las tres vías y no dejar tanto tiempo. “La calle está destruida, solo eso le pedimos al ministro Octavio Pineda que reparen las calles no estamos peleando con usted y como no responde ni los mensajes tengo que utilizar los medios de comunicación para llamar su atención”, puntualizó el edil ceibeño.