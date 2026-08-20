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La Ceiba conmemora 149 años entre el fervor cultural y retos de infraestructura

La "Novia de Honduras" celebra este 23 de agosto 149 años de haber sido elevada a la categoría de municipio, un aniversario cargado de una variada agenda de actividades festivas

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 06:58 -
  • Carlos Molina
La Ceiba conmemora 149 años entre el fervor cultural y retos de infraestructura

El 149 aniversario de La Ceiba no solo sirve para rendir homenaje a su identidad, sino también para poner sobre la mesa los grandes retos de desarrollo que la "Novia de Honduras" aún tiene por delante.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

La Ceiba celebra este 23 de agosto 149 años de haber sido elevada a la categoría de municipio, hito histórico decretado en 1877 durante el gobierno del presidente Marco Aurelio Soto. La conmemoración llega acompañada de un nutrido programa cultural y festivo, pero también en medio de importantes desafíos para el desarrollo socioeconómico de la localidad.

A pesar de las obras menores ejecutadas por la alcaldía, la “Novia de Honduras” requiere de inversión pública y privada de gran escala para revitalizar su economía y servicios básicos. Entre las necesidades prioritarias destacan:

Entre las necesidades prioritarias destaca la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-13 en los accesos a la ciudad por los sectores este y oeste, para mitigar el intenso tráfico vial que se genera, principalmente durante las horas pico. El proyecto actualmente no cuenta con promesas de ejecución.

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También se plantea un dragado permanente del muelle de cabotaje y la modernización del aeropuerto Guillermo Anderson para permitir la llegada de vuelos internacionales. A estas necesidades se suman la recuperación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector turístico.

Asimismo, se requiere la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica para reducir los apagones y la renovación del sistema del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), debido a un acueducto obsoleto que deja a varios sectores sin agua.

Con una nutrida programación artística y cultural, como exposición de pintura de artistas locales y nacionales, La Ceiba conmemora este 23 de agosto 149 años de historia municipal.

Con una nutrida programación artística y cultural, como exposición de pintura de artistas locales y nacionales, La Ceiba conmemora este 23 de agosto 149 años de historia municipal.

 (Foto; La Prensa )

Actividades del aniversario

El departamento de Arte y Cultura de la municipalidad ceibeña ha preparado una serie de actividades para conmemorar el aniversario. La agenda inició con la entrega del galardón “La Ceiba de Oro” a ciudadanos distinguidos; la coronación de Carla Ramírez como Señorita Aniversario 2026 y de Shirley James como Reina del Turismo, además de un torneo de ajedrez organizado por la Liga de La Ceiba.

Este miércoles quedó inaugurada, en los bajos de la municipalidad, una exposición de pinturas y esculturas con la participación de artistas locales y nacionales. La programación continúa con varios eventos durante el transcurso de la semana.

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El viernes 21 habrá un encuentro internacional de universidades en el Malecón, con la Universidad Pedagógica como anfitriona y la participación de delegaciones de El Salvador, Guatemala, entre otros países.

El sábado 22 y el domingo 23 se desarrollará el Aero Show en la Base Aérea Héctor Caraccioli Moncada. El domingo 23, día del aniversario, está previsto un desfile de centros educativos y una misa de acción de gracias a las 10:00 am en la catedral San Isidro.

Del jueves 27 al domingo 30 se celebrará el Festival de la Leche (Fesnaleche) en el campo Agaa, y el sábado 29 se presentará en concierto la Orquesta Filarmónica Nacional.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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