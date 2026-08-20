La Ceiba conmemora 149 años entre el fervor cultural y retos de infraestructura

La Ceiba, Atlántida

La Ceiba celebra este 23 de agosto 149 años de haber sido elevada a la categoría de municipio, hito histórico decretado en 1877 durante el gobierno del presidente Marco Aurelio Soto. La conmemoración llega acompañada de un nutrido programa cultural y festivo, pero también en medio de importantes desafíos para el desarrollo socioeconómico de la localidad.

A pesar de las obras menores ejecutadas por la alcaldía, la “Novia de Honduras” requiere de inversión pública y privada de gran escala para revitalizar su economía y servicios básicos. Entre las necesidades prioritarias destacan: Entre las necesidades prioritarias destaca la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-13 en los accesos a la ciudad por los sectores este y oeste, para mitigar el intenso tráfico vial que se genera, principalmente durante las horas pico. El proyecto actualmente no cuenta con promesas de ejecución.

También se plantea un dragado permanente del muelle de cabotaje y la modernización del aeropuerto Guillermo Anderson para permitir la llegada de vuelos internacionales. A estas necesidades se suman la recuperación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector turístico. Asimismo, se requiere la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica para reducir los apagones y la renovación del sistema del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), debido a un acueducto obsoleto que deja a varios sectores sin agua. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Actividades del aniversario

El departamento de Arte y Cultura de la municipalidad ceibeña ha preparado una serie de actividades para conmemorar el aniversario. La agenda inició con la entrega del galardón “La Ceiba de Oro” a ciudadanos distinguidos; la coronación de Carla Ramírez como Señorita Aniversario 2026 y de Shirley James como Reina del Turismo, además de un torneo de ajedrez organizado por la Liga de La Ceiba. Este miércoles quedó inaugurada, en los bajos de la municipalidad, una exposición de pinturas y esculturas con la participación de artistas locales y nacionales. La programación continúa con varios eventos durante el transcurso de la semana.