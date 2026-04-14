Justicia de EE UU oficializa anulación de condena contra Juan Orlando Hernández

Estados Unidos

La Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó este 14 de abril de 2026 el caso penal contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en cumplimiento de una orden emitida por una instancia superior.

El juez Kevin Castel resolvió cerrar el expediente tras recibir instrucciones del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que previamente había anulado la sentencia condenatoria.

El 8 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024, al declarar improcedente la acusación y ordenar su eliminación.

“Se ordena que la sentencia del tribunal de distrito queda anulada (...) y el caso es desestimado por carecer de objeto”, establece la resolución judicial.

Las decisiones se derivan de un indulto total otorgado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que dejó sin base legal la continuidad del proceso. Con esta resolución, el caso queda oficialmente cerrado en el sistema judicial estadounidense.

“Es oficial y definitivo. Caso cerrado. Dios es siempre fiel y hoy completa este milagro. A él sea toda la gloria y honra”, declaró la ex primera dama, Ana García, tras conocer la resolución judicial.