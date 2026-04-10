No son imágenes del supuesto yate de JOH valorado en 12 millones de dólares, sino gráficas de un videojuego

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que muestra fotografías de un supuesto yate valorado en 12 millones de dólares perteneciente al expresidente Juan Orlando Hernández. Según el contenido viral, el bote se ubica en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Sin embargo, la publicación es falsa. Las imágenes no corresponden a un yate real vinculado al exmandatario, sino al videojuego Call of Duty: Black Ops 2, específicamente al mapa digital “Hijacked”.

“ULTIMA HORA se filtran fotos del yate valorado en $12 millones del cual Juan Orlando Hernandez es dueño, ubicado en Miami, Florida. ¿Qué piensan de estas barbaridades?”, dice literalmente en la descripción de la publicación de Facebook, compartida más de 250 veces desde el 9 de abril de 2026.

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras durante dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022.

Tras dejar el poder, Estados Unidos solicitó su extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue capturado en febrero de 2022 en Tegucigalpa y extraditado en abril de ese mismo año.

En 2024, un tribunal federal lo declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de delitos relacionados con armas, por lo que fue sentenciado a 45 años de prisión.

Sin embargo, en el marco de las elecciones generales de 2025 en Honduras, el presidente estadounidense, Donald Trump, le otorgó un indulto total el 1 de diciembre, lo que permitió su liberación.

Posteriormente, el 8 de abril de 2026, una corte de apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto la condena, ordenando anular la sentencia y eliminar los cargos del expediente.