Juan Orlando Hernández seguirá detenido en instalaciones de los Cobras

La defensa solicitó que Hernández fuera beneficiado con la figura de arresto domiciliario , pero de acuerdo con el Poder Judicial, se descartó en este caso debido a que el auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos de extradición, no permite a criterio del juez establecer una medida distinta a la detención provisional.

En la audiencia que comenzó a eso de las 10:00 am y finalizó a las 2:30 pm, el juez natural le informó al exgobernante los cargos que fueron presentados en su contra por los Estados Unidos, la relación de hechos, así como los derechos que le asisten durante el proceso.

Más temprano. El traslado de Juan Orlando Hernández hacia el edificio de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo al filo de las 9:15 am mediante fuertes medidas de seguridad a través de vehículos blindados, una caravana de carros de seguimiento cargados de policías, así como monitoreo aéreo con helicópteros. Debido a la aglomeración de personas, el expresidente fue ingresado arriba de las 9:30 am por la parte trasera de la Corte Suprema de Justicia.

Pasadas de las 10:00 am, aumentó el nivel de tensión entre los nacionalistas y opositores, quienes realizaron disturbios durante unos 10 minutos, incluyendo gritos, manotazos, golpes con palos, lanzamiento de piedras y botellas. Algunos agentes policiales, mientras trataban de mediar para disuadir el enfrentamiento, también resultaron agredidos, por lo que se vieron obligados a redoblar las vallas de defensa.

Luego de que el pasado lunes trascendió la solicitud de Estados Unidos, centenares de policías y militares montaron un dispositivo de seguridad como medida preventiva para evitar una eventual fuga del exgobernante, quien a primeras horas de ayer martes anunció que estaba “presto y listo para colaborar” a entregarse a las autoridades.

“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”, expresó Hernández en un audio difundido en Twitter.

Horas más tarde el Supremo designaba al magistrado Edwin Ortéz para que conociera de la petición de Estados Unidos hecha a través de la Cancillería en Tegucigalpa. De su casa, Hernández fue llevado en un vehículo hasta una estación especial de la Policía Nacional.

El exmandatario, conocido por sus iniciales JOH, es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.

Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad. El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández fue incluido en julio en un listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, y ordenó “restricciones de visa contra el expresidente (...) debido a actos corruptos”.

Durante el juicio de Tony Hernández, fiscales estadounidenses aseguraron que el expresidente “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares” a Tony para sobornar a su hermano.

Fiscales estadounidenses calificaron a JOH de “co-conspirador” en la acusación contra su hermano Tony, y afirmaron que convirtió a Honduras en un “narcoestado”.

En el juicio de otro narco hondureño en Nueva York, Geovanny Fuentes, un testigo contó que escuchó a Juan Orlando jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.

Fuentes fue condenado en febrero en Nueva York a cadena perpetua por enviar a Estados Unidos “toneladas” de cocaína en connivencia con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Hernández, según la acusación.

“Según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”, afirmó Blinken.

Hernández lo niega y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.