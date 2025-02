Aldana: “La burocracia es el peor enemigo de los gobiernos”

Tegucigalpa,

¿Qué valoraciones hace sobre su gestión actual al frente de la alcaldía del Distrito Central?

Como periodista y aún más como ciudadano, considero que los pueblos se merecen buenos gobiernos, que sean transparentes, que hablen con la verdad, que puedan cometer errores, pero que se comprometan a resolverlos. Cuando usted habla con franqueza, la gente entiende. Y no es que uno merezca ser gobernante, porque eso no es un mérito; se trata de una responsabilidad, una carga diaria de un millón y medio de ciudadanos que están sobre mi espalda esperando a que les resuelva. Y yo lo he asumido con mucha seriedad.

¿Los proyectos paralizados serían la mayor amenaza para su campaña?

Todavía nos quedan un par de meses más de gobierno actual. Estamos trabajando fuertemente por la visión integral de la ciudad que queremos; ese va a ser un legado muy importante. En cuanto a las obras, van a ser terminadas en tiempo y forma, ese es el compromiso para este año, para esta gestión.

¿Cómo definiría su estilo de vida actual como alcalde?

Yo estoy convencido de que ya no me pertenezco a mí mismo. Hay tanto que hacer en la ciudad, hay tantos problemas, que mi familia sabe que yo le pertenezco a la gente, a un proyecto del cual soy parte, porque Dios me puso acá y me dio esta vocación de servir. A mí que me reclamen, que me regañen, que me insulten; no me importa, yo estoy aquí para escuchar y para resolver. Y si no tuviera la paciencia para hacerlo, estaría dedicado a otra cosa.

¿En qué diría que ha fallado su gobierno municipal?

Yo creo que si algo pudiera cambiar, así rápidamente, sería la burocracia. Es el peor enemigo de los gobiernos y, al final, el peor enemigo de los pueblos. Esa burocracia que complica todo y que ralentiza la respuesta al ciudadano. Hay que reformar la Ley de Contratación para que permita procesos más ágiles, transparentes, igual, pero que permitan acortar los tiempos de espera. Y, bueno, todavía nos quedan un par de meses de gobierno actual. Estamos trabajando fuertemente por la visión integral de la ciudad que queremos. En cuanto a las obras de infraestructura que se han visto paralizadas por temas legales y financieros, que ya están resueltos, van a ser terminadas en tiempo y forma tal como se prometió, y ese es un compromiso para este año, para esta gestión.

En contraparte, ¿los principales logros que resalta de su gestión y con los que pretende reafirmar la confianza de la gente para un próximo periodo?

En cuanto a infraestructura vial, estamos llevando a cabo la inversión del puente Mateo que será una obra emblemática para Comayagüela, una rotonda que ha sido una zona muy complicada y que ha dejado accidentes y fallecidos durante años. Estamos avanzando en su construcción y planeamos terminarla en octubre para que en noviembre esté concluida y puesta al servicio de la ciudadanía.

El paso del Juan Pablo, que estuvo un tiempo en suspenso, pero que ya este lunes retoma su construcción, será una obra muy importante para aliviar el tráfico que se genera derivado de la construcción inapropiada del Centro Cívico Gubernamental; hoy en día el polo de tráfico de la capital.

A mitad de año vamos a hacer las primeras pruebas de distribución de agua con la nueva planta de tratamiento de la represa San José. Para enero de 2026 debe estar concluida. Avanzamos también el primer bosque urbano que tendrá la ciudad capital, que será el bosque Berta Cáceres; un espacio digno como un central park en la capital para compartir en familia observando la vegetación natural y también exaltando el nombre de nuestra heroína defensora del medioambiente.

Inauguramos hace año y medio aproximadamente la primera Veterinaria Municipal, que es un servicio gratuito en donde hemos atendido a más de 10,000 perros y gatos. Y como un proyecto que a mí me toca mucho el alma, la alcaldía le entrega a la madre de cada bebé que nace en el hospital San Felipe y en el Hospital Escuela una pañalera con insumos básicos que les permiten garantizar los primeros días con tranquilidad.

Entregamos más de 14,000 pañaleras al año. Es un proyecto social, humano, que llega directamente a la gente más pobre. Todos los días entregamos cerca de 90 a 100 pañaleras al día en los hospitales públicos de la capital para dejar un pedacito de nuestro corazón ahí en este bebé que viene llegando a la vida.