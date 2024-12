Jorge Aldana tras ataque: “Agradezco a todos por sus mensajes (...) Dios es bueno”

Aldana confirmó que no viajaba en la unidad, ya que se conducía en un pick-up. Sin embargo, el asedio al vehículo oficial del alcalde levantó las alarmas. Una hora después, cerca de las 11:00 pm, la tensión escaló a niveles altos.

A las 8:00 am, en su cuenta de X, posteó: “Agradezco a todos por sus mensajes, gracias a Dios el equipo que me acompañaba y yo estamos bien. Dios es bueno”.Unas tres horas después, a eso de las 11:13 am, el edil decidió relatar los hechos.

“Tuvimos una comunicación con el ministro de Seguridad (Gustavo Sánchez) para ponerlo al tanto de lo que estaba aconteciendo y dejar un reporte de los hechos para cuidar la vida de nuestros compañeros y también la nuestra en caso de cualquier cosa que pudo haberse presentado”, relató.

Aldana aclaró que las personas que fueron víctimas del ataque están “sanos y salvos; listos para seguir trabajando día a día en las actividades que el pueblo y Dios han encomendado”. Pidió desestimar cualquier especulación sobre los acontecimientos y aseguró que su propósito es servir, incluso a sus opositores políticos, a quienes llamó “amigos”.