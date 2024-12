Midence Oquelí cabildeó para que eligieran a Óscar Nájera como titular del Congreso Nacional

Asimismo, acordaron pagar millonarios sobornos a diputados de los partidos Liberal y Nacional, tanto antes como después de la elección. Sin embargo, Nájera, de filiación nacionalista, no logró obtener el apoyo necesario de los parlamentarios, por lo que finalmente eligieron a Mauricio Oliva como presidente del Poder Legislativo.

Fredy Nájera: Entonces yo le dije a Yani: “(No se entiende)”. Si vamos, nos revienta pija.

Devis Rivera Maradiaga: Si los agarra de una vez.

Nájera: Pero al final, donde estamos reunidos, eh, los vimos ahorita, pero nos pusimos más que vivos...

Nájera: No podíamos y que este... que, uy, y que... que no hay consenso, que la bancada [grupo de ellos, uno de los partidos] tiene opciones de pelear la presidencia.

Nájera: Que mañana es la una reunión en Comayagua de los alcaldes y los alcaldes de La Paz y el partido, están pidiendo la presidencia...

Rivera: Ujú.

Nájera: Nosotros no podemos, el partido, que nosotros no... no podemos tomar una decisión solos y que por aquí.

Najera: No, pero que hay tantos, si, si es bonito, si nos lo regalan lo agarramos, pero con compromiso...

Rivera: Sin compromiso.

Nájera: La cosa no, y por ahí... y el hijo de pu... vio que estábamos topados nosotros ahí. Está bien, para que nos llamaran y que nos aflojáramos [cediéramos] nosotros. Estábamos claros dónde estábamos nosotros, y de ahí se fueron a la reunión que....

Ramón Matta: Está vivo Óscar Nájera.

Víctor Sabillón: Ah, sí, es por ella [la razón].

Matta: Si no, hace rato ya estaría muerto.

Rivera: Ahorita salío ahí en HCH los... candidatos más fuertes que podían participar en la presidencia y mencionaron a Óscar Nájera. Sí.

Sabillón: Sí

Rivera: ...a Óscar...

Rivera: ...a... a Mauricio.

Rivera: Sí...

Sabillón: Lo que pasa es que empujarlo no es fácil.

Rivera: Sí.

Nájera: Y nosotros somos la labor, nosotros, porque los hemos estado empujando.

Rivera: Sí.

Matta: Sí, lo entiendo.

Najera: Nosotros ahorita, los que se acaban de ir de acá...

Matta: Y el hombre los... los puso claros: “Venga, venga, hermano, pues, póngase claro”, o sea, déjese guiar, o sea, porque él era... él como... Bueno, [I/I] todos los días a usted le ha tocado”.

Matta: Y él: “No, pero que...” “Pero sí, jefe, pero tranquilo, si no hay plan A, tiene que haber plan B, si no todo el mundo aquí está tirando la cabeza por usted y... y después en el camino si necesitamos un plan B, ¿nos va a dejar botados?”

Nájera: Imagine nosotros la pasada. Irle a decir que no a ese hombre, a Juan Hernández, que si nosotros no logramos el propósito que andamos, vamos a caer hundidos, o sea, a ese hombre, hijo de pu...