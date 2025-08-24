Imparten taller para la detección temprana del cáncer infantil

Ilanga, Colón.

La Fundación Hondureña Para el Niño con Cáncer impartió un taller para la detección temprana del cáncer infantil. El taller, realizado en el Instituto Modesto Rodas Alvarado de la comunidad de Ilanga, Trujillo, Colón, estaba dirigido a maestros de escuelas gubernamentales de la secretaría de educación, específicamente a los del municipio de Trujillo. Más de 400 maestros se hicieron presentes, el evento fue coordinado por la directora distrital de educación, Lilian Albertina Rosales, y la directora del colegio, Mara López.

Los expositores fueron los médicos Fresia Túrcios y José Milla, en representación de la Fundación Hondureña Para el Niño del Cáncer. "Hemos tenido niños que lastimosamente han llegado a consulta tarde, cuando ya no se puede hacer nada. El objetivo es que ustedes puedan detectar los signos y síntomas tempranos para salvar vidas. Que se pueda identificar ese niño y saber qué hacer con él", dijo Fresia Túrcios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.