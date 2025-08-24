Imparten taller para la detección temprana del cáncer infantil

La Fundación Hondureña Para el Niño con Cáncer impartió un taller para la detección temprana del cáncer infantil.
El taller, realizado en el Instituto Modesto Rodas Alvarado de la comunidad de Ilanga, Trujillo, Colón, estaba dirigido a maestros de escuelas gubernamentales de la secretaría de educación, específicamente a los del municipio de Trujillo.
Más de 400 maestros se hicieron presentes, el evento fue coordinado por la directora distrital de educación, Lilian Albertina Rosales, y la directora del colegio, Mara López.
Los expositores fueron los médicos Fresia Túrcios y José Milla, en representación de la Fundación Hondureña Para el Niño del Cáncer.
"Hemos tenido niños que lastimosamente han llegado a consulta tarde, cuando ya no se puede hacer nada. El objetivo es que ustedes puedan detectar los signos y síntomas tempranos para salvar vidas. Que se pueda identificar ese niño y saber qué hacer con él", dijo Fresia Túrcios.
El objetivo de la charla es poder detectar la enfermedad a través de la educación. Cada 7 de 10 niños pueden superar el cáncer si hay un diagnóstico temprano, entre los signos de alerta están la falta de apetito, dolor de huesos y coyunturas, aparición de moretes con facilidad, palidez facial, abdomen que crece rápidamente, vómitos por la mañana, ganglios inflamados en cuello y axilas, sangrados sin coagulación, debilidad y fatiga.
Además, puede presentar mancha blanca en el ojo, dolor de cabeza y fiebre de origen desconocido. Si nota a un niño con estos síntomas, de inmediatamente debe de llevarlo al hospital más cercano o llamar al 96 83 00 00.
El año pasado dieron positivo 380 casos de cáncer infantil, de esa cifra en Colón se detectaron 12 casos. En 2024 la fundación tuvo en tratamiento 100 niños con cáncer, la leucemia es el tipo de cáncer más detectado con frecuencia en niños en Honduras.