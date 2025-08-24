  1. Inicio
Onda tropical dejará lluvias este domingo en zonas de Honduras

En el resto del país, las lluvias serán moderadas, según publicó Cenaos

Dos mujeres caminan en la vía pública durante una tarde lluviosa en Tegucigalpa.

 Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
San Pedro Sula.

Este domingo 24 de agosto el territorio hondureño estará bajo la influencia de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, lo que dará lugar a lluvias ligeras en la mayor parte del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El especialista Luis Fonseca indicó que las precipitaciones se presentarán de manera aislada y de corta duración, con mayor concentración en la zona oriental, especialmente en el departamento de El Paraíso y municipios colindantes con Olancho, donde el paso de una onda tropical en horas de la tarde generará chubascos y lluvias ocasionalmente moderadas y dispersas.

En el litoral Caribe se espera un oleaje de uno a tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies, por lo que se recomienda precaución a quienes desarrollan actividades marítimas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados Celsius en las zonas altas del occidente y hasta 30 grados en el mismo sector durante el día, precisó Fonseca.

El pronosticador advirtió que la combinación de humedad de ambos océanos y la onda tropical mantendrá condiciones de inestabilidad, por lo que pidió a la población atender los reportes oficiales y estar alerta ante posibles cambios en las condiciones del clima.

