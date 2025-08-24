Onda tropical dejará lluvias este domingo en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

Este domingo 24 de agosto el territorio hondureño estará bajo la influencia de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, lo que dará lugar a lluvias ligeras en la mayor parte del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El especialista Luis Fonseca indicó que las precipitaciones se presentarán de manera aislada y de corta duración, con mayor concentración en la zona oriental, especialmente en el departamento de El Paraíso y municipios colindantes con Olancho, donde el paso de una onda tropical en horas de la tarde generará chubascos y lluvias ocasionalmente moderadas y dispersas.