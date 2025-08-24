Onda tropical dejará lluvias este domingo en zonas de Honduras

Este domingo 24 de agosto el territorio hondureño estará bajo la influencia de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, lo que dará lugar a lluvias ligeras en la mayor parte del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El especialista Luis Fonseca indicó que las precipitaciones se presentarán de manera aislada y de corta duración, con mayor concentración en la zona oriental, especialmente en el departamento de El Paraíso y municipios colindantes con Olancho, donde el paso de una onda tropical en horas de la tarde generará chubascos y lluvias ocasionalmente moderadas y dispersas.
En el litoral Caribe se espera un oleaje de uno a tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies, por lo que se recomienda precaución a quienes desarrollan actividades marítimas.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados Celsius en las zonas altas del occidente y hasta 30 grados en el mismo sector durante el día, precisó Fonseca.
El pronosticador advirtió que la combinación de humedad de ambos océanos y la onda tropical mantendrá condiciones de inestabilidad, por lo que pidió a la población atender los reportes oficiales y estar alerta ante posibles cambios en las condiciones del clima.