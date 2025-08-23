  1. Inicio
Sectores sin energía eléctrica este domingo 24 de agosto en Honduras

Los cortes de luz se prolongarán por ocho horas en un municipio de la zona norte de Honduras.

Ilustración: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que este domingo se realizarán cortes de energía programados en distintos sectores de San Pedro Sula, debido a labores de mantenimiento y construcción de líneas de transmisión.

Los trabajos afectarán a diferentes circuitos en dos horarios: de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Sectores afectados (07:00 a.m. – 05:00 p.m.)

Colonia Río Piedras (Este y Norte), Canal 6 y Planta de Tratamiento de Aguas, barrio Suyapa, El Centro (Oeste), El Benque (Este), Mercado Central, oficinas de la Enee en el centro y Registro Nacional de las Personas.

Bulevar Morazán, barrio Los Andes (Centro y Sur), Hotel Clarión, Estadio Morazán, Instituto María Auxiliadora, Hotel Crown Plaza, Museo La Naturaleza, Plaza Cristal, plaza Nova Prisa, plaza Mónaco y barrio Malecón.

Sectores afectados (08:00 a.m. – 04:00 p.m.)

Barrio Santa Ana (Este), barrio Las Acacias (Oeste), barrio Guamilito y Mercado Guamilito (costado Este), Laboratorios Finlay, Keymart, Comercial Larach (Las Acacias), Hotel Honduras Plaza y Hotel Mediterráneo.

Trabajos de mantenimiento

La Enee explicó que los cortes de luz se deben a la construcción de nuevas líneas de transmisión y el mantenimiento de circuitos, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en el valle de Sula.

Las autoridades de la estatal eléctrica recomendaron a la población de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el tiempo que duren las interrupciones.

