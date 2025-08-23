  1. Inicio
  2. · Honduras

Nueva subestación Calpules fortalecerá suministro eléctrico en el valle de Sula

El gerente de la Enee informó que se realizan pruebas técnicas finales antes de la entrada en operación completa del proyecto.

  • 23 de agosto de 2025 a las 12:05 -
  • Kevin Menjivar
Nueva subestación Calpules fortalecerá suministro eléctrico en el valle de Sula

La subestación contará con dos transformadores de 50 megavoltamperios ​​​​​ (MVA).

Fotografía: Cortesía / Enee
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Erick Tejada, informó este sábado que la institución se encuentra en la fase final de recepción de equipos y pruebas técnicas de la nueva subestación Calpules, la cual será inaugurada en los próximos días.

Según detalló, el primer transformador de 50 megavoltamperios (MVA) fue energizado ayer a las 6:26 de la tarde, y actualmente se realizan pruebas finales antes de la entrada en operación completa del proyecto.

Morosidad con la Enee crece y supera los L19 mil millones en 2025

Tejada destacó que esta obra será clave para ampliar la capacidad de transformación, estabilizar el voltaje y descargar la carga de otras subestaciones.

Además, permitirá la construcción de nuevos circuitos de distribución en beneficio de San Pedro Sula, La Lima, San Manuel y comunidades aledañas.

El funcionario explicó que la subestación contará con dos transformadores de 50 MVA, lo que la convierte en una de las más grandes e importantes de todo el valle de Sula.

El titular de la estatal eléctrica adelantó que el acto de inauguración oficial será anunciado próximamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kevin Menjivar
Kevin Menjivar

Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias