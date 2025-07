Xiomara Castro critica intentos de regresar al fraude y minimiza agresión a consejeras electorales

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta recordó que en los procesos electorales de 2013 y 2017 “hubo fraude”, y aseguró que estos hechos no solo son parte de la memoria colectiva del pueblo, sino que también fueron documentados en el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, celebrado en Nueva York.

Castro indicó que le llama la atención el nerviosismo y la preocupación de algunos sectores, que, afirmó, buscan "volver al fraude, a los métodos del fraude para evitar que el pueblo vuelva a pronunciarse y vuelva otra vez a escoger los beneficios que son para las grandes mayorías”.

Además, acusó a diputados del bipartidismo, de los partidos Nacional y Partido Liberal, de obstaculizar reformas impulsadas desde el CNE, asegurando que representan intereses de los grupos de poder.

"Hay intereses creados, hay diputados del bipartidismo en el Congreso Nacional que no quieren cambiar lo que hoy está estableciendo el CNE, y no lo quieren cambiar (...), porque representan a los grupos de poder y son ellos los que se preocupan, son ellos los que no quieren que continuemos con este proceso de refundación de nuestra patria", explicó.

Para Castro, refundar significa "justicia social" y "llegar hasta el lugar más recóndito donde haya familias, mujeres, hombres, niños, llegar con beneficios de un gobierno".

La mandataria concluyó afirmando que su gobierno no ha despojado a nadie de privilegios, sino que se ha enfocado en resolver los problemas estructurales que enfrentan las grandes mayorías.

"El gobierno no le ha quitado nada a nadie, aquí la única diferencia es que es un gobierno que se ha dedicado a atender y resolver la problemática de un país para las grandes mayorías", recalcó.