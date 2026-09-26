Utila recibirá el feriado Morazánico con un drástico "trancazo" eléctrico

Utila, Honduras. Un ambiente de profunda indignación y preocupación se vive en Útila, Islas de la Bahía, donde sus pobladores se han lanzado a las calles para protestar en contra de un fuerte "trancazo" en la tarifa del servicio de energía eléctrica, programado para entrar en vigor a partir del próximo 1 de octubre. El ajuste aprobado establece que el costo del kilovatio hora pasará de 11.20 a 14.95 lempiras, lo que representa un aumento directo de L 3.75, equivalente a un alza de aproximadamente el 33.5 %. El incremento fue autorizado tras el aval de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), bajo el argumento de mitigar las pérdidas millonarias que reporta el sector energético en la zona.

Protestas y rechazo ciudadano

A pesar de que las comunidades insulares se han mantenido en movilización constante para frenar la medida antes del feriado de la Semana Morazánica, diversos usuarios denunciaron que ya han comenzado a percibir los efectos de las alzas en sus facturaciones.

Durante las jornadas de manifestación, los pobladores han marchado portando pancartas con mensajes de repudio contra lo que consideran un abuso tarifario: “ Si sube la luz sube el gas, y este pueblo trabajador ya no aguanta más. No más abusos ni trancazos”, “Madrugar para trabajar, no para dejarnos estafar” , “No decidan a escondidas, respeten nuestras vidas”, “Si nos quieren silenciar, más fuerte vamos a gritar”, son algunos de los mensajes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Impacto en el turismo local y la microempresa

Líderes de la movilización advirtieron que el impacto del ajuste trasciende el presupuesto del hogar y pone en riesgo inminente la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la paradisiaca isla. “Con esta alza a la energía vienen otros aumentos de los productos de primera necesidad; estas tarifas son impagables. Necesitamos que den marcha atrás a esa tarifa alta”, manifestó con preocupación un usuario afectado durante las protestas.

El sector turístico, pilar fundamental de la economía de Utila, también se encuentra en alerta roja. Propietarios de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos expresaron su temor de que los elevados costos operativos obliguen a un reajuste generalizado en los precios de sus servicios, restándole competitividad al destino justo en las vísperas de la temporada alta de la Semana Morazánica.