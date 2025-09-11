El senador demócrata Peter Welch alerta por elecciones libres en Honduras

TEGUCIGALPA

El senador demócrata por Vermont, Peter Francis Welch, manifestó en el Senado de Estados Unidos su profunda preocupación por la integridad de las elecciones del próximo 30 de noviembre.

En declaraciones ofrecidas el 4 de septiembre, señaló que el historial de comicios fraudulentos y la falta de medidas del actual Gobierno para garantizar procesos libres y transparentes hacen necesaria la observación internacional.

Welch advirtió que “el pueblo de Honduras elegirá a su próximo presidente y al Congreso Nacional en una jornada crucial” y expresó inquietud por los problemas de corrupción e impunidad que persisten en el país.

Subrayó que, dada la historia de elecciones cuestionadas, corresponde a la OEA, Estados Unidos y otros actores internacionales brindar el apoyo y los observadores necesarios para reducir riesgos de fraude.

El legislador también hizo un llamado a garantizar que “todos los candidatos puedan competir de forma segura y justa” y que los ciudadanos ejerzan su voto sin presiones ni intimidaciones. Según dijo.