Ana Hall convoca para este viernes su primera sesión de pleno en el CNE como presidenta

Tegucigalpa, Honduras

La reunión se celebrará este viernes 12 de septiembre a las 7:15 p.m., en el Salón de Sesiones del Pleno, y tendrá como objetivo abordar temas estratégicos relacionados con la preparación de las Elecciones Generales de 2025.

Con cargada agenda, Ana Paola Hall , presidenta del Consejo Nacional Electaral (CNE) convocó este jueves a consejeros a su primera sesión de pleno desde que asumió la conducción del organismo electoral.

Durante esta sesión, el pleno del CNE aprueba el Reglamento de Observación Electoral, que regula la participación de observadores nacionales e internacionales, y adopta el modelo de cartas de entendimiento que formaliza dichos acompañamientos.

Asimismo, el pleno resuelve sobre la aprobación de 25 solicitudes de observación electoral, presentadas por organizaciones interesadas en supervisar el proceso electoral.

La agenda también incluye la invitación oficial para el despliegue de misiones de observación del Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), dos actores internacionales de peso en materia de transparencia electoral.

Además, el CNE actualiza el cronograma electoral, ajustando actividades y fechas clave de cara a los próximos comicios.

En el plano técnico, los consejeros adoptan el protocolo para la recepción de fotografías de candidatos, documento que establece lineamientos para el diseño de las papeletas electorales.

Finalmente, el órgano electoral ratifica el Protocolo contra la Violencia Política de Género que estará vigente durante las elecciones de 2025, utilizando como base el instrumento aplicado en los comicios generales de 2021. Este protocolo busca prevenir, atender y sancionar agresiones hacia mujeres en el contexto político-electoral.