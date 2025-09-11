Es el turno de Ana Paola Hall al frente del CNE: hoy asume la presidencia

Tegucigalpa, Honduras

En medio de un clima cargado de expectativas y con la tarea de devolverle credibilidad al órgano electoral, Ana Paola Hall asume hoy la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hall tendrá bajo su responsabilidad la dirección del proceso de elecciones generales convocadas para el domingo 31 de noviembre de este año. Analistas y dirigentes de varios sectores coinciden en que su principal reto será mantener la armonía entre los consejeros, alcanzar consensos y cumplir con el calendario electoral.

"El desafío de Ana Paola Hall es sostener una agenda activa que impulse el cronograma, acelerar lo que está pendiente y lograr que al día de la elección todo esté listo, sin margen de error", opinó el analista político Luis León, quien agregó que gran parte de la conflictividad interna ya se resolvió, lo que augura menos tensiones. León dijo que espera que Hall funja como el punto medio dentro del pleno usando como guía su experiencia en los procesos electorales de 2021. Desde el Partido Liberal, a pesar de los roces previos cuando Hall presentó su renuncia en medio de desacuerdos, la consideran identificada con esa corriente.

El diputado Marlon Lara señaló que la nueva presidenta ha tomado decisiones en función del proceso electoral, votando unas veces en línea con el Partido Nacional y en otras junto al consejero que representa al partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, siempre según la conveniencia del proceso. Lara, quien además es coordinador de campaña del candidato presidencial liberal Salvador Nasralla, apuntó que espera que Hall tome y busque las mejores decisiones que lleven al país a un proceso electoral limpio y transparente. Por su parte, desde el Partido Nacional esperan que la conducción de Hall se mantenga independiente y legal. La diputada María Antonieta Mejía reconoció el relevo como parte del mecanismo que establece la Ley Electoral, que confiere a Hall la presidencia , “pero estaremos vigilantes de que ninguna decisión despierte dudas”. “Nosotros vamos a mantener una vigilancia activa, técnica y política sobre cada decisión del Consejo Nacional Electoral y que está no genere duda porque usted sabe que hay una renuncia que no se sabe como se tiene y cualquier intento a favor de buscar torcer el proceso a favor del oficialismo delante”, enfatizó. Mejía añadió que “a la nueva presidenta le va corresponder actuar con independencia, imparcialidad, firmeza, compromiso con Honduras y el pueblo. Recuerde usted que genera un poco de duda y preocupaciones también porque su trayectoria esta ligada al oficialismo, sino también es la misma funcionaria que presento su renuncia”.

Responsabilidades de Hall

Aunque Hall ostente la titularidad, la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales establece que los tres consejeros poseen iguales deberes y derechos, por lo que toda resolución debe aprobarse por mayoría. “El rol de la presidenta es más administrativo que decisorio. No puede resolver por sí sola, pero sí le corresponde convocar, firmar resoluciones y establecer la agenda”, explicó el exmagistrado del extinto TSE, Augusto Aguilar. A juicio del exfuncionario, Hall puede mantener la armonía apegándose a la ley en todo momento. “Los consejeros deben de discutir deliberar y si algo no le parece a alguien puede explicar el porque y se le busca la solución”, indico. Hall será la encargada legal y administrativa del CNE, dentro de sus atribuciones podrá convocar y presidir las sesiones de pleno, establecer la agenda, firmar y sellar resoluciones, integrar un consejero suplente en caso inasistencias injustificadas entre otras. La rotación en la presidencia según lo establecido en el artículo 53 de la Constitución de la República, se realizará una vez cada año. El orden de precedencia aprobado por el actual pleno del CNE, estableció el primer año de funciones a la consejera Cossette López como la presidenta, seguida por Ana Paola Hall. Mientras que el consejero vocal, Marlon Ochoa asumirá la presidencia el 11 de septiembre del 2026, el penúltimo año de funciones, retornará a la titularidad del CNE, la consejera Cossette López y el ciclo lo cerrará nuevamente Ana Paola Hall. De esta manera, Hall se convierte en la responsable legal y administrativa del órgano, con la misión de conducir el pleno hacia unas elecciones limpias y transparentes.

Mujer de leyes