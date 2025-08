CNE busca una decisión conjunta para avanzar en proceso electoral

Tegucigalpa

El cronograma electoral presenta retrasos. El pasado 29 de julio, el CNE debía adjudicar a una empresa el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), pero esto no ocurrió. El 7 de julio, cuando las empresas debían presentar su documentación para participar en la licitación, colectivos del partido Libre tomaron las instalaciones del CNE.

Este sería un diálogo de avance tras la renuncia de la consejera Ana Paola Hall , la cual no fue aceptada por Luis Redondo , titular del Poder Legislativo, quien argumentó que “carece de validez legal”.

La decisión de Luis Redondo de desestimar de forma unilateral la renuncia de la consejera Ana Paola Hall habría cerrado las puertas a la elección del diputado liberal Jhosy Toscano como su posible sustituto en el CNE. Entre los principales puntos que el partido Libertad y Refundación había puesto sobre la mesa en las negociaciones estaba la modificación de los pliegos de contratación del Trep, con el objetivo de eliminar la verificación humana de actas con inconsistencias.

En paralelo, el oficialismo también intentó condicionar su respaldo en otros temas clave a cambio de apoyo legislativo para la cuestionada Ley de Justicia Tributaria, aún estancada en tercer debate en la cámara legislativa.

Ante las pretensiones del oficialismo, la bancada del Partido Liberal advirtió que no cederá a chantajes ni condicionará el relevo de su representante en el órgano electoral.

“No vamos a pedir nada de rodillas. Es el derecho que exige el pueblo”, declaró Mario Segura, jefe de bancada liberal.

Para analistas y sectores de sociedad civil, el estancamiento en el CNE y las maniobras políticas de Libre solo agravan el riesgo de una crisis electoral. “Libre ha tenido un desgaste, porque todo el mundo sabe en Honduras que el que no quiere elecciones es Libre, y eso tiene un precio”, afirmó Arístides Mejía, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Mejía advirtió que, si el día de las elecciones no se publica el resultado del Trep o si el consejero de Libre no firma el acta de resultados, la declaratoria pasaría al Congreso Nacional, donde el oficialismo no tiene mayoría.

“Y llegado el 27 de enero, si no hay declaratoria, asume el Consejo de Ministros. Ese sería un golpe institucional disfrazado de crisis”, explicó el exmagistrado.

Melisa Elvir, directora ejecutiva de la Foprideh, advirtió que “esta situación puede llevarnos a no tener elecciones o a procesos viciados”.