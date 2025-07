$!Reemplazo de Hall obliga al Congreso a ajustar plazos para cumplir con elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

Ante esa situación, Hall rechazó continuar con decisiones bajo una integración incompleta del CNE, advirtiendo que no se podía continuar con votaciones bajo una lógica de 2 a 1.

Mientras no haya una nueva integración en el CNE y una modificación formal del calendario electoral, los plazos legales continuarán venciendo sin que se ejecuten las etapas claves para organizar las elecciones de noviembre próximo.

Ahora, con el proceso electoral detenido y una futura vacante sin llenar, los diputados del Congreso Nacional tienen la responsabilidad de llegar a un acuerdo y nombrar al sustituto de Hall. Posteriormente, ajustar las fechas del cronograma para no poner en riesgo los comicios.

para adjudicación del TREP y que consejeros no incurran en responsabilidad penal

Durante el proceso electoral de 2021, el Congreso Nacional intervino mediante el Decreto Legislativo No. 61-2021, autorizando un procedimiento especial de contratación directa para la implementación del sistema Trep.

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), advirtió que, aunque existen precedentes en los que se han extendido los plazos del calendario electoral, es indispensable asegurar que los comicios generales se realicen en la fecha prevista. “No puede ser que, por falta de diálogo, a una semana del vencimiento del plazo para adjudicar el Trep, el pleno del CNE siga sin tomar decisiones”, expresó.

En esa misma línea se pronunció el diputado Oved López, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien señaló que su bancada está abierta a otorgar prórrogas para ciertos eventos comprometidos en el cronograma electoral.

“La situación de Ana Paola no es responsabilidad del partido; si continúa o no en el cargo es una decisión personal. Lo cierto es que su renuncia aún no se materializa. Aun así, la bancada está de acuerdo en hacer todo lo posible y lo que esté en nuestras manos para tener elecciones limpias y transparentes el próximo 30 de noviembre”, afirmó.

López agregó que ya se contempla extender por al menos una semana el plazo para adjudicar el Trep, con el fin de mantener en marcha el calendario electoral.