En estas regiones de Honduras lloverá este martes 16 de junio

Tegucigalpa

Las condiciones climatológicas para este martes 16 de junio de 2026 en el territorio hondureño estarán marcadas por la presencia de lluvias y chubascos en varias regiones, según el último reporte meteorológico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el informe de la Copeco, el territorio nacional se verá afectado por una vaguada en altura. Este fenómeno, en interacción con la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, provocará abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad en el país.

Asimismo, de acuerdo con el reporte, los mayores acumulados de agua se registrarán sobre las regiones del suroccidente y el sur de Honduras, mientras que para los sectores montañosos del centro y oriente se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas.

En cuanto al estado de las costas, el reporte marítimo indica que el oleaje se mantendrá en parámetros normales y estables para la navegación y la pesca artesanal. Específicamente, tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, las olas alcanzarán una altura estimada de entre 2 y 4 pies de altura, lo que no representa un riesgo mayor para las actividades marítimas.

Las autoridades instan a la población a tomar las medidas de prevención necesarias, especialmente en las zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas.