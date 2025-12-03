Partido Nacional afirma que “se le acabaron los votos a favor de Nasralla” y exige ingreso total de actas

Tegucigalpa, Honduras

Según dijo, esta situación genera “especulaciones” y afecta la credibilidad del proceso electoral donde el pueblo hondureño exige resultados “inmediatos, reales y transparentes”.

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano , aseguró este miércoles que existe un intento de frenar el conteo de actas para mantener a Salvador Nasralla momentáneamente arriba en los resultados preliminares.

El congresista acusó a sectores de querer detener la carga total de actas que según él favorecen al Partido Nacional.

“Quieren detener este conteo dejando a Salvador Nasralla arriba sin ingresar todas las actas a favor del Partido Nacional”, expresó.

El parlamentario advirtió que un posible escrutinio especial podría “delegitimar” el proceso, alegando que las actas no ingresadas dejarían espacio para cuestionamientos.

Señaló que esta situación perjudicaría a votantes de zonas rurales que, de acuerdo con su postura, respaldan al candidato nacionalista “Papi a la Orden”.

Zambrano aseguró que el Partido Nacional cuenta con las actas físicas y que estos documentos coinciden con los que posee el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, cuestionó al Partido Liberal, del cual dijo que no ha presentado públicamente su propia documentación. Según él, el 92.50% de las actas procesadas coloca a Nasry Asfura con 1,432,957 votos, frente a 1,355,493 votos de Salvador Nasralla.

Durante su comparecencia, el legislador instó a la empresa responsable del sistema de transmisión a dar explicaciones y pidió a la ciudadanía exigir transparencia.

“Aquí nos estamos jugando la democracia y el futuro del país”, afirmó desde el búnker nacionalista.

Finalmente, pidió tranquilidad a la militancia del Partido Nacional y llamó a no dejarse llevar por rumores o mensajes difundidos en redes sociales, mientras el Pleno del CNE continúa evaluando las denuncias de ambas consejeras que han cuestionado fallas en la divulgación de resultados.