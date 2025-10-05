Nueve muertos y varios heridos durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa

Al menos nueve personas fallecieron y 74 resultaron heridas durante el asueto comprendido entre el 27 de septiembre y este domingo. Unas seis personas murieron en accidentes de tránsito y tres por inmersión, mientras que la mayoría de los lesionados se registraron en percances viales ocurridos en distintos puntos del país.

Víctimas

Angie Daniela Gómez Aguilar, Leonel Barrientos y Arnold Benjamín Serrano Palma fallecieron por sumersión, mientras que María Elena Danus Toledo, José Eduardo Sánchez Reyes, Fabián Alejandro Cedillos y un menor de edad perdieron la vida en accidentes viales. En cambio, Cintia Etelinda Granado Paz y Henry Doney Ulloa Velásquez murieron esta tarde en Villanueva, también en un accidente de tránsito. De acuerdo con el informe del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), durante el feriado se contabilizaron 70 accidentes viales y 14 colisiones, que dejaron 74 personas heridas. Además, las autoridades decomisaron 6.871 licencias de conducir y llevaron a cabo 12.273 pruebas de alcoholemia, de las cuales 571 dieron positivo, medidas que, según las autoridades, ayudaron a prevenir más tragedias en carretera.