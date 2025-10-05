Pareja muere en accidente vial en Villanueva; su familiar resultó gravemente herido

Villanueva, Cortés.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, las víctimas mortales fueron identificadas como Cintia Etelinda Granado Paz , de 66 años, y Henry Doney Ulloa Velásquez , de 54 años, ambos originarios de la comunidad Las Cañadas de Villanueva.

Una pareja perdió la vida y un joven resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado este domingo en la carretera CA-5 , a la altura del bulevar que conduce hacia Villanueva, en el desvío hacia La Masica.

En el accidente también resultó lesionado un joven identificado como Orin Isaac Granado, de 21 años, familiar de las víctimas, quien fue trasladado en estado grave al Hospital Mario Catarino Rivas.

Los socorristas informaron que el joven presentaba trauma craneal y se encontraba inconsciente al momento de ser rescatado.

Según el informe policial, las víctimas se transportaban en un vehículo tipo pick-up color azul, el cual colisionó con un turismo marca Ford, color amarillo, conducido por un ciudadano identificado como Erick Daniel Mejía Núñez, quien resultó con dolor torácico provocado por el impacto de la bolsa de aire.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los involucrados; sin embargo, al evaluar los signos vitales de los adultos mayores, confirmaron que ya no presentaban vida.

Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.