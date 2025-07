Miles de hondureños marchan por la democracia y denuncian boicot en elecciones

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, hizo un llamado a la ciudadanía a “luchar por la democracia" y "la libertad” del país centroamericano.

“Primero es Honduras, ante todo, porque acá nacimos, vivimos y acá nos vamos a morir. Hay que defenderla con todo nuestro amor y fuerza”, expresó Asfura.

El candidato presidencial, quien además fue alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, invitó a los hondureños a ejercer el sufragio el 30 de noviembre para fortalecer y "defender" la democracia.

Durante la manifestación destacaron las banderas del país, azul y blanco, ondeadas por los participantes, la mayoría vestidos con camisas blancas que llevaban mensajes como “Firmes por Honduras” y “Es hoy o nunca”, en alusión a las demandas que impulsaron la marcha.

"Miles de nacionalistas se han movilizado para pedir democracia y exigir que se garanticen las elecciones del 30 de noviembre", declaró el jefe de la bancada nacionalista en el Parlamento hondureño, Tomás Zambrano.

Zambrano advirtió que la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) está "en peligro" debido a las diferencias entre los tres consejeros del CNE, situación que también ha afectado el cumplimiento del cronograma electoral.

"Honduras está en peligro, la democracia está en peligro", subrayó el legislador, quien acusó al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de intentar boicotear el proceso electoral.

“Libre no quiere elecciones porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar. No cuenta con el respaldo del pueblo", afirmó.