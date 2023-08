"Es inestable": Gobierno critica a Salvador Nasralla

El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, fue del criterio que “es curioso que una persona que luchó contra la corrupción quiera aliarse con los corruptos del Partido Nacional” mientras la parlamentaria del PSH, Ligia Ramos, afirmó que no acompañaría ninguna alianza de Nasralla con nacionalistas y liberales.

Renuncia

El 9 de agosto, el designado afirmó que tomaba la decisión de renunciar “porque no me dejan hacer nada y lo que están haciendo es en contra de las mayorías, no puedo seguir así y lo mejor es hacerme a un lado”.

Agregó que “quiero demostrar que yo puedo hacer una potencia al país ya que ni la presidenta Castro ni el marido que es quien manda cumplieron con lo que firmamos cuando hicimos la alianza”.

La reunión entre Nasralla y los partidos de oposición está pactada para este miércoles a las 11:00 AM en un hotel de Tegucigalpa.