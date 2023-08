Rodolfo Pastor: renuncia de Salvador Nasralla es un “show”

En ese sentido, el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, se refirió al tema y aseguró que la renuncia de Nasralla no es más que un “show”.

En el transcurso de la semana, en charla con este rotativo, Nasralla aseguró que su renuncia se da “porque no me dejan hacer nada y lo que están haciendo es en contra de las mayorías, no puedo seguir así y lo mejor es hacerme a un lado”.