“Lo vamos a extrañar”: Mel Zelaya a Salvador Nasralla

Como una crónica de una muerte anunciada ven diversos sectores la dimisión anunciada por Salvador Nasralla, quien dejará su cargo de designado presidencial al nunca encontrar acuerdos con el gobierno de Xiomara Castro.

El ingeniero adelantó que antes que finalice el mes de agosto se hará presente al Congreso Nacional y presentará el escrito de renuncia.

El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue consultado por LA PRENSA y mediante una respuesta algo sorpresiva, afirmó que “sufro mucho porque nos quiere abandonar, lo vamos a extrañar”.

Postura que podría ser considerada sarcástica frente a los antecedentes entre ambos políticos.

El director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, fue del criterio que Nasralla “no llegó ni a figura decorativa en este gobierno”.

En tanto, el abogado y analista Raúl Pineda fue del criterio que Nasralla sí ayudó a Libertad y Refundación a ganar y que al momento de ya no ocuparlo, lo hicieron a un lado; algo que podría sucederle más adelante a Luis Redondo.

Decisión

En charla con este rotativo, Nasralla había afirmado que su renuncia se da “porque no me dejan hacer nada y lo que están haciendo es en contra de las mayorías, no puedo seguir así y lo mejor es hacerme a un lado”.

Al mismo tiempo afirmó que seguirá buscando la presidencia en las próximas elecciones.

“Estoy armando una coalición de ciudadanos de todos los partidos para las próximas elecciones, espero que las pláticas lleguen a un buen término. Quiero demostrar que yo puedo hacer una potencia al país ya que ni la presidenta Castro ni el marido que es quien manda cumplieron con lo que firmamos cuando hicimos la alianza”, puntualizó.