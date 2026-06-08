Detectan virus de influenza aviar H5N1 en zopilotes de Lempira

Tegucigalpa, Honduras

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó este lunes la detección del virus de influenza aviar tipo A, subtipo H5, en zopilotes negros encontrados muertos en una comunidad del occidente de Honduras. El hallazgo se registró en El Higuito, Talgua, departamento de Lempira, una zona cercana al límite con Copán. La presencia del virus fue comprobada mediante pruebas de biología molecular practicadas a las aves silvestres.

Tras recibir los resultados, los equipos de contingencia de Senasa activaron los protocolos sanitarios y procedieron a recolectar y eliminar de manera segura los cadáveres localizados en el área. La institución explicó que estas acciones buscan cortar la cadena de transmisión y evitar que el virus se disperse en el ambiente o alcance a otras especies, especialmente a las aves domésticas. Como parte del operativo, personal técnico realizó una vigilancia activa y monitoreó las aves de corral de las comunidades cercanas. Senasa aseguró que la avicultura doméstica y comercial de la zona permanece sana, sin síntomas ni evidencia de la enfermedad.

La influenza aviar es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves. Algunos virus de los subtipos H5 y H7 pueden provocar cuadros graves y propagarse rápidamente entre diferentes especies, causando altas tasas de mortalidad. Aunque la mayoría de los virus que circulan entre aves no se transmiten a las personas, algunas cepas altamente patógenas pueden infectar a seres humanos, según la Organización Panamericana de la Salud. Ante el hallazgo, Senasa pidió a los productores y propietarios de aves de traspatio mantenerlas bajo techo o dentro de espacios protegidos con mallas, para evitar que entren en contacto con aves silvestres.