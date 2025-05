Fiscal Johel Zelaya revela que cuentas de Koriun no superan los L70 millones

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya , aclaró que las cuentas bancarias que el Poder Judicial liberó en favor de Koriun Inversiones no sobrepasan los 70 millones de lempiras.

"No es cierto que en las cuentas que tiene Koriun hay más de 70 millones, que no le mientan a sus usuarios, porque si no, van a pagar frente a la justicia", advirtió frente a los medios en la capital.

Zelaya, además, confirmó que el Ministerio Público actuará como veedor en el proceso de devolución del dinero a partir de esta semana.

También informó que se contará con la supervisión de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) el próximo lunes, 12 de mayo, en el inicio de entrega de dinero.

"Que sepan los usuarios que el Ministerio Público y el Estado no les han tocado ni un centavo. Si les han dicho lo contrario, les han mentido", aseguró.