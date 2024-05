Aumentan las compras de mercancías hechas en China

Las compras de las mercancías son realizadas por empresas importadoras de carros y motos, nuevas tiendas surgidas en San Pedro Sula y Tegucigalpa que se dedican a vender artículos chinos, pequeños negocios de ropa y consumidores que compran directamente en línea.

“Yo he comprado ropa con mi tarjeta de crédito y a las semanas he recibido los paquetes en la dirección que he dado. Todo llega tal como lo he comprado. Me gusta el diseño de la ropa y el precio. Comprar en tiendas de Honduras resulta más caro, por eso yo compro por medio de la aplicación de Shein”, dijo la sampedrana María Estela Raudales.

Shein, aplicación del minorista de comercio chino Shein, ha alcanzado más de 500 millones de descargas en todo el mundo y se ha convertido en un competidor de Amazon que también vende artículos de ese país asiático a precios más altos.