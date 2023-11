¿La razón? Laura Dogu viaja sorpresivamente a Estados Unidos

“Le hemos manifestado esta inconformidad, hablamos ampliamente, ella ha recibido esta comunicación y hará sus consultas propias e informará a Washington sobre la posición de nuestro gobierno. Últimamente, la relación de Honduras con Estados Unidos era de ser súbditos y no de amistad, eso no debe existir, señaló el canciller Reina.

“Lamentablemente, en este país, la relación no era de amistad, era de ser súbditos y eso no existe, somos estados soberanos y mantenemos una relación digna”, declaró el titular de Exteriores, quien enfatizó que no brindaría más comentarios sobre el tema, ya que considera que se trata de asuntos internos y soberanos de Honduras.