Diputados opositores derogan en sesión extraordinaria estado de excepción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Fue la diputada Maribel Espinoza quien anunció la cancelación de la medida en su cuenta de X y destacó que "han sido restablecidos el ejercicio de los derechos fundamentales restringidos indebidamente por el poder ejecutivo".

En una sesión extraordinaria, 71 diputados de la oposición aprobaron la cancelación del estado de excepción que el Poder Ejecutivo mantenía vigente, restableciendo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en el país.

Espinoza citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresa preocupación por el uso prolongado del estado de excepción para combatir la inseguridad, así como otro informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se establece que esta medida debe ser “excepcional, temporal y limitada”.

Con base en esas consideraciones, la legisladora propuso improbar los estados de excepción y las suspensiones de garantías que no hayan sido sometidas ni aprobadas por el Congreso Nacional.

Además, la parlamentaria advirtió que los funcionarios públicos incluidos elementos de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Fuerzas Armadas y Policía Militar de Orden Público (PMOP) que incumplan esta resolución podrían incurrir en responsabilidad criminal.

La diputada también pidió al Poder Ejecutivo elaborar una política de seguridad ciudadana que respete los derechos humanos e incluya un enfoque de género, al tiempo que exhortó a notificar a la ONU y a la CIDH sobre la terminación del estado de excepción.

Los diputados de las diferentes bancadas de oposición participaron en una sesión extraordinaria en la que derogaron el estado de excepción que había sido extendido por 45 días, de cara al proceso electoral del 30 de noviembre.

Los diputados opositores señalaron que su presencia y participación son una obligación constitucional, y que ninguna autoridad puede impedirles cumplir con sus deberes.

"Cuando los gobernantes no respetan la ley, se genera un círculo vicioso de injusticia, inestabilidad y pérdida de derechos, lo que en efecto no deja futuro para el país. Esto es lo que estamos afrontando, un partido de un gobierno que no respeta la ley, un partido que ultraja la Constitución de la República día a día, y si nosotros no salimos al paso a semejantes atropellos, lo único que pasaría es que nos convertimos en cómplices", manifestó la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.

por su parte, la congresista Ligia Ramos agregó: "Aquí habemos 71 diputados, este es el Congreso total, no los que están en los partidos de fútbol, los que están haciendo campañas políticas. Aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. Vamos a cumplir tres años en estado de excepción, donde se han suspendido garantías constitucionales a nuestros ciudadanos".

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido una declaración oficial sobre la cancelación del estado de excepción.